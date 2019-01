Australien: Leiche von deutscher Urlauberin entdeckt

Die 62-Jährige war von einer Wanderung nicht zurückgekehrt - vor 42 Minuten

ALICE SPRINGS - Nach tagelanger Suche ist in Australien die Leiche einer vermissten deutschen Urlauberin entdeckt worden. Die aus Köln stammende Frau war am Neujahrstag im australischen Outback verschwunden.

Die Frau war am Morgen des 1. Januar von einem Hotel aus allein zu einer Wanderung im australischen Outback aufgebrochen, dem menschenleeren Hinterland im Herzen des Kontinents. Seither fehlte von ihr jedes Lebenszeichen. Nach tagelanger Suche ist die Leiche der deutschen Urlauberin entdeckt worden. Die Leiche wurde nach Angaben der Polizei in der Nähe der Stadt Alice Springs unter einem Baum gefunden, in größerer Entfernung von einem Wanderpfad.

Polizeisprecherin Pauline Vicary sagte: "Wir müssen der Familie leider diese traurige Nachricht überbringen. Aber wir sind erleichtert, dass wir eine Antwort für sie haben." Die Familie aus Deutschland hatte erst am Dienstag die Bevölkerung in der Region von Alice Spring um Hilfe gebeten.

Befürchtet wird, dass sich die Kölnerin in der menschenleeren und derzeit extrem heißen Gegend verirrt hat. Im Outback erreichen die Temperaturen tagsüber aktuell mehr als 45 Grad.

dpa