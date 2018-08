Auto fährt in Absperrung: Mehrere Verletzte in London

Schwerbewaffnete Polizisten sichern die Straßen nach dem Vorfall ab - vor 53 Minuten

LONDON - Ein Mann ist am Dienstag mit einem Auto vor dem Parlament in der britischen Hauptstadt London in eine Sicherheitsabsperrung gefahren und hat dabei mehrere Fußgänger verletzt.

Am Dienstag ist ein Mann mit einem Auto in eine Sicherheitsabsperrung gefahren, mehrere Menschen wurden verletzt. © dpa/ Sam Lister



Das teilte die britische Polizei am Dienstag mit. Der Mann sei festgenommen worden. Eine genaue Zahl von Verletzten wurde zunächst nicht genannt. Mehrere Straßen seien gesperrt und Dutzende bewaffnete Polizisten vor Ort, berichtete die Nachrichtenagentur PA. Hubschrauber kreisten über Westminster Palace, überall standen Polizeifahrzeuge. "Wir wissen nicht, wann die Sperrungen wieder aufgehoben werden", sagte ein schwerbewaffneter Polizist der Deutschen Presse-Agentur.

Das Parlament ist seit einem Anschlag im März 2017 von einer Sicherheitsbarriere aus Stahl und Beton umgeben. Damals war ein Angreifer mit einem Auto auf der Westminster Bridge in eine Menschenmenge gefahren, vier Passanten wurden getötet. Der Mann erstach außerdem einen Polizisten, ehe er von der Polizei erschossen wurde.

