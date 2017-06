Auto rammt auf Champs-Elysées Polizeiwagen und explodiert

PARIS - Auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Elysées hat ein bewaffneter Mann ein Auto in ein Polizeifahrzeug gelenkt. Das Auto sei bei dem Aufprall detoniert, hieß es am Montag aus informierten Kreisen in der französischen Hauptstadt.

Ein Auto rammt auf der Champs-Elysées einen Polizeiwagen. Bisher sind die näheren Umstände völlig unklar. © REUTERS/Gonzalo Fuentes



Der Fahrer wurde schwer verletzt; bei ihm wurde eine Waffe gefunden. Polizisten wurden nicht verletzt. Die Ermittler gehen von einer absichtlichen Tat aus. Die Polizei riegelte den Ort mit einem Großaufgebot ab.

Die Pariser Polizeipräfektur rief über den Kurzbotschaftendienst Twitter dazu auf, das Gebiet zu meiden. Im April hatte ein Mann auf den weltberühmten Champs-Elysées das Feuer auf Polizisten eröffnet und einen Beamten getötet, bevor er selbst erschossen wurde.

