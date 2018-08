Autobahnbrücke bei Genua stürzt ein: Mindestens 35 Tote

GENUA - Italiens Verkehrsminister spricht von einer "entsetzlichen Tragödie": Bei Genua stürzt eine vierspurige Autobahnbrücke ein. Mindestens 35 Menschen kommen dabei ums Leben.

Blick auf die Trümmer der eingestürzten Morandi Autobahnbrücke. Beim Einsturz der Brücke sind mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. © dpa



Beim Einsturz einer vierspurigen Autobahnbrücke in der italienischen Hafenstadt Genua sind am Dienstag mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa stürzte die Brücke in mehr als 40 Metern Höhe auf einem etwa 100 Meter langem Stück ein.

Die Hafenstadt Genua liegt im Norden Italiens und zählt knapp 600.000 Einwohner. © dpa



Elf Überlebende seien aus den Trümmern geborgen worden, sagte Bürgermeister Marco Bucci dem Fernsehsender SkyTG24. An der Unglücksstelle im Westen der Hafenstadt waren mehr als 200 Rettungskräfte im Einsatz. Die Brücke war am Dienstag eingestürzt, während sich ein Gewitter über der Stadt entlud. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, das Generalkonsulat Mailand stehe in engem Kontakt mit den italienischen Behörden, um Informationen auch zu eventuellen deutschen Opfern zu sichern. Weitere Angaben konnten nicht gemacht werden.

Violento nubifragio #Genova #crollo parte del viadotto Polcevera-Morandi Km 0,200 su autostrada A10

Uscita obbligatoria Genova aeroporto direzione Ventimiglia

Uscita obbligatoria bivio A10 con A7 direzione Genova @StradeAnas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova pic.twitter.com/7YJINjFWRX — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14. August 2018

