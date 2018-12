Bachelor 2019: Fränkin stürzt sich in den Rosenkrieg

Luisa aus Forchheim ist in der Auftaktfolge am 2. Januar zu sehen - vor 36 Minuten

FORCHHEIM/NÜRNBERG - Anfang Januar ist es wieder soweit: Gleich zu Jahresbeginn suchen 20 Frauen in der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" die große Liebe. In den Kampf um rote Rosen stürzt sich in diesem Jahr auch eine Fränkin. Luisa aus Forchheim geht nicht nur gern ins Fitnessstudio.

evo