"Bauern" statt "Bayern": Sedlaczek-Versprecher sorgt für Gelächter

Der Sky-Moderatorin geschah das Missgeschick vor dem DFB-Pokalspiel - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es läuft die Vorberichterstattung zum Achtelfinale Hertha BSC Berlin gegen Bayern München, als Sky-Moderatorin Esther Sedlaczek ein kleiner Versprecher unterläuft. Dieser verbreitet sich prompt im Internet und sorgt besonders bei ein paar Nicht-Münchner-Fans für gute Laune.

Sedlaczek ist mitten in der Anmoderation für das Achtelfinal-Spiel, als es passiert: Statt "Bayern" rutscht der 33-Jährigen das Wort "Bauern" heraus. Sofort bemerkt sie ihren Versprecher und korrigiert sich mit einem Schmunzeln. Ein Video davon verbreitet sich rasant in den sozialen Netzwerken und sorgt bei besonders bei allen Gegnern des Rekordmeisters für Gelächter. Das hat auch seinen Grund, denn in Fankreisen wird der Begriff "Bauern" manchmal als abwertendes Synonym für den Münchener Verein genannt.

Später meldete sich Sedlaczek bei Instagram in einem Beitrag zu Wort: "Leute ich muss euch enttäuschen, es war tatsächlich nur ein Versprecher. Aber ich freue mich, wenn ihr Spaß habt."

nb