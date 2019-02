Bei Germania gebucht: Das müssen Sie jetzt wissen

Dienstagmorgen gab die Berliner Fluggesellschaft, dass sie insolvent ist - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Nürnberger Albrecht-Dürer-Airport war vom plötzlichen Aus der Airline ebenso überrascht wie die Fluggäste selbst. Wir haben zusammengefasst, was Sie jetzt tun können, wenn Sie bereits einen Flug bei Germania gebucht haben.

Haben Sie ihren Flug innerhalb einer Pauschalreise gebucht, wenden Sie sich am besten schnellstmöglich an Ihren Reiseveranstalter, um eine Ersatzbeförderung zu erhalten. Das rät auch der Nürnberger Flughafensprecher Christian Albrecht.

Haben Sie Ihr Flugticket allerdings direkt bei Germania gebucht, sehen Ihre Karten schlecht aus. Laut gültiger Gesetzeslage haben Sie keinen Anspruch auf eine Ersatzbeförderung. Ebenfalls besteht kein Anspruch auf Erstattung der Flugkosten. Die Airline verweist auf ihrer Homepage ebenfalls darauf.

