Bei Vodafone-Kunden: Betrüger wollen Kennwörter ergaunern

Bei Telefon-Anruf keine sensiblen Daten wie Name oder Anschrift weitergeben - vor 1 Stunde

HANNOVER - Betrüger versuchen, an Kennwörter von Vodafone-Kunden zu kommen. Als Köder behauptet der Anrufer, das Kennwort sei für kostenloses Extra-Datenvolumen nötig – was wiederum frei erfunden ist. Was bei solchen Anrufen zu tun ist.

Betrüger versuchen, an Kennwörter von Vodafone-Kunden zu kommen. Als Köder behauptet der Anrufer, das Kennwort sei für kostenloses Extra-Datenvolumen nötig. © Peter Kneffel/dpa



Dazu geben die Anrufer vor, zum Zweck einer Befragung zur Kundenzufriedenheit anzurufen, warnt das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen.

Angerufene sollten am besten gleich auflegen. Das LKA geht davon aus, dass die Täter nicht nur den Namen Vodafone missbrauchen, sondern sich auch als Kundendienstmitarbeiter anderer Provider ausgeben. Wer bei einem betrügerischen Anruf sensible Daten wie Name, Anschrift, Geburtsdatum oder eben Kundenkennwörter preisgegeben hat, sollte unverzüglich Kontakt zum echten Kundendienst des Providers aufnehmen.

LKA rät dazu, Anzeige zu erstatten

Zudem rät das LKA zur Erstattung einer Anzeige bei der örtlichen Polizei. Zusätzlich können Betroffene sich bei der Bundesnetzagentur wegen des Rufnummernmissbrauchs durch die Betrüger beschweren.

