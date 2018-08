Beim Heimwerken: UFC-Kämpfer reißt Hodensack

Bohrmaschine ging plötzlich in der Hosentasche los - Schwere Verletzungen - vor 50 Minuten

CABOT - Schock für UFC-Kämpfer Bryce Mitchell: Der 23-Jährige hat sich beim Heimwerken durch eine Unachtsamkeit schwer verletzt. Eine Bohrmaschine riss seinen Hoden in zwei Stücke. Auf Twitter postete der Sportler ein schockierendes Bild seiner blutgetränkten Unterhose.

Blut im Schritt: So sah Bryce Mitchells Unterhose nach dem Heimwerker-Unfall aus. © Twitter/ThugnastyMMA



Wie Mitchell auf Twitter seinen Fans mitteilt, wollte er zu Hause ein Brett an der Decke anbringen. Um die Hände frei zu haben, steckte er die Bohrmaschine in den Hosenbund. Allerdings ging diese plötzlich los und riss den Hodensack des 23-Jährigen in zwei Stücke.

Ein Foto mit Details wollte Mitchell seinen Fans dann doch nicht antun, allerdings zeigt eine Aufnahme seiner blutüberströmten Boxershort das Ausmaß der Verletzungen. Wie der Sportler weiter mitteilt, musste der Hodensack genäht werden. Er wolle allerdings bald wieder ins Training zurückkehren.

Ein kleines Trostpflaster gab es immerhin für den 23-Jährigen: Die Unterwäsche-Marke, von der die Boxershort war, wolle ihm ein neues Exemplar schicken.

Bryce Mitchell trägt in seinen Kämpfen übrigens den Namen "Thug Nasty", was übersetzt soviel wie "widerlicher Schlägertyp" heißt. Mitchell ist also hart im Nehmen. Der Texaner ist MMA-Fighter, gab allerdings Anfang Juli sein Debüt in der UFC und siegte gegen Tyler Diamond. In der MMA liegt sein Rekord bei zehn Siegen und null Niederlagen im Fliegengewicht. Die Fans hoffen nun, dass er bald wieder in den Kampfring zurückkehren kann.

