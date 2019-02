Beim Wasserkraftwerk geborgen: Wasserleiche im Inn

PASSAU - Eine Wasserleiche gibt der Polizei in Passau Rätsel auf. Der unbekannte Tote wurde beim Wasserkraftwerk Ingling aus dem Inn geborgen

Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Leiche war bereits am 25. Januar entdeckt worden. Die Identität des Mannes habe noch nicht geklärt werden können. Am Schlüsselbund habe sich ein Anhänger des Lohnsteuerhilfevereins Pocking befunden. Am linken Oberarm trug der Mann eine Tätowierung sowie mehrere Piercings, unter anderem an den Augenbrauen. Wie der Mann zu Tode kam, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler setzen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

dpa