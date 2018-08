Beispielloses Unglück: 30 Jahre nach der Ramstein-Katastrophe

Zusammenstoß mehrerer Militärjets kostete zahlreiche Menschen das Leben - vor 9 Minuten

RAMSTEIN-MIESENBACH - Am 28. August 1988, vor genau 30 Jahren, sterben 70 Menschen beim Flugunglück von Ramstein. Noch heute kämpfen Opfer und Angehörige mit den Folgen einer in Deutschland beispiellosen Katastrophe.

Bei einem Manöver, das als Abschluss der Flugschau geplant war, stieß einer der Jets mit zwei anderen Flugzeugen zusammen und ging in Flammen auf. © Füger/dpa



"Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Flugtag auf dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Ramstein bei Kaiserslautern endete an diesem Nachmittag mit einer Katastrophe. Drei Maschinen einer italienischen Kunstflugstaffel stießen in der Luft zusammen, eine stürzte in die Zuschauermenge."

Mit diesen Worten beginnt gut vier Stunden nach dem Flugunglück von Ramstein um 20 Uhr die Tagesschau. Kurz darauf wird gezeigt, wie als Höhepunkt des Flugprogramms gegen 15.45 Uhr die damals beste Kunstflugstaffel der Welt, die italienische Formation "Frecce Tricolori", die "dreifarbigen Pfeile", in die Luft steigen. Über den Köpfen der Zuschauer zwischen Hangar und Rollfeld wollen sie ihre berühmteste Formation zeigen, das "durchstoßene Herz".

Dabei passiert das Unglück: Die Flugzeuge stoßen in rund 40 Metern Höhe zusammen, eines von ihnen stürzt brennend in die Menschenmenge und explodiert. Bei der größten Flugtagkatastrophe in Deutschland starben an diesem 28. August im Jahr 1988 70 Menschen, etwa 1500 wurden verletzt.

Manche Opfer leiden bis heute

Zum 30. Jahrestag haben sich jetzt etliche Opfer zum ersten Mal gemeldet, sagt die Trauma-Expertin Sybille Jatzko aus Krickenbach bei Kaiserslautern. Mehr als 100 Betroffene hätten sich zum Gang zur Absturzstelle angekündigt, so viele wie noch nie zuvor. Möglicherweise werde es das letzte große öffentliche Gedenken, Da meinten viele, "sie sollten noch einmal hingehen, um besser damit abschließen zu können". Zahlreiche Opfer und Hinterbliebene von Ramstein litten noch Jahre danach an den Vorfällen am 28. August an den Folgen.

