Bergbahn im Hochzillertal: Sturm sorgt für Gondel-Unfall

Keine Verletzten - mehrere Gondeln kollidierten - vor 1 Stunde

KALTENBACH - Bei der Bergbahn "Wimbachexpress" Hochzillertal gab es aufgrund eines starken Sturms einen Unfall, bei dem mehrere 10-er Gondeln bei Stütze Nummer sechs kollidierten. Da der Gondelbetrieb wegen des Wetters bereits vorzeitig eingestellt worden war, befanden sich keine Personen in den Gondeln.

Wegen des starken Sturms am Sonntag gab es in Österreich im Skigebiet "Hochzillertal" einen erschreckenden Unfall mit mehreren Seilbahn-Gondeln. Mehrere Gondeln einer 10-er Seilbahn, die erst diese Saison in Betrieb gegangen war, stießen ineinander.

Bilderstrecke zum Thema Hochzillertal: Starker Wind sorgt für Gondel-Crash In einem Skigebiet in Österreich wurden aufgrund eines Sturmes mehrere Gondeln einer Seilbahn ineinander geschleudert. Glücklicherweise befand sich zu dem Zeitpunkt bereits niemand mehr auf der Strecke.



Glücklicherweise gab es keine Verletzten zu beklagen, da der Betrieb der Seilbahn schon zuvor aufgrund des Windes eingestellt wurde. Die Höhe des entstanden Sachschadens ist derzeit noch unklar.

dpa/lie