Berliner Brillenbär-Baby darf bald nach draußen

Jungtier im Tierpark für Besucher zu bestaunen - Rückschlag im Januar - vor 47 Minuten

BERLIN - Der Berliner Tierpark will in wenigen Wochen das noch namenlose Jungtier für Besucher auf der Außenanlage präsentieren. Brillenbären gelten als gefährdet, haben aber in Berlin Tradition.

Brillenbären bewohnen von Venezuela bis Bolivien die Andenregion in Südamerika und leben in einer Höhe bis zu 4700 Metern. © Frederic Schweizer/Tierpark Berlin/dpa



Er ist einfach zu niedlich - der kleine Brillenbär im Berliner Tierpark. Noch lebt das Jungtier mit dem schwarzbraunen Gesicht samt Stupsnase mit Mutter Julia (20) im Stall. In wenigen Wochen soll das Bärchen auch für Besucher auf der Außenanlage zu sehen sein, teilte der Tierpark am Dienstag mit. Der kleine Bär wurde am 26. Dezember geboren und sieht aus wie sein literarischer Artgenosse "Paddington".

Brillenbären bewohnen von Venezuela bis Bolivien die Andenregion in Südamerika und leben in einer Höhe bis zu 4700 Metern. Die Art gilt laut der Roten Liste als gefährdet. Ende 2017 hat der Tierpark die Koordination für die Zucht in Europäischen Zoos übernommen.

"Brillenbären haben eine lange Tradition im Tierpark Berlin, sie leben hier schon seit 1956", sagt Bärenkurator Florian Sicks. Mutter Julia gilt als erfahrene Bärenmutter - es ist ihr siebtes Jungtier. Tierpark-Direktor Andreas Knieriem freut sich über den Zuchterfolg. "Ob schwarz oder weiß - Bärennachwuchs ist immer eine besondere Freude. Vor allem wenn wir damit zum Erhalt einer bedrohten Art beitragen können", sagt er. Im Januar hatte die Eisbärenzucht im Tierpark einen Rückschlag erlitten. Zum zweiten Mal war ein Jungtier gestorben - dieses Mal an einer Lungenentzündung.

dpa