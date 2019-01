Berliner Clan-Chef Arafat Abou-Chaker ist wieder frei

Wollte das Oberhaupt des Clans die Kinder des Rappers Bushido entführen?

BERLIN - Mitte Januar holte die Berliner Justiz zum Schlag gegen die organisierte Clan-Kriminalität in der Hauptstadt aus - und verhaftete Arafat Abou-Chaker. Nun wurde der Haftbefehl allerdings aufgehoben. Abou-Chaker ist damit wieder auf freiem Fuß - vorerst.

Bislang 17 Tage sitzt Arafat Abou-Chaker, mutmaßlich Oberhaupt des gleichnamigen Berliner Clans, in Untersuchungshaft. Am 15. Januar wurde er bei einem Gerichtstermin in Berlin verhaftet. Verurteilt wurde der 42-Jährige wegen Körperverletzung. Er soll einen Hausmeister tätlich angegriffen haben, bekommt dafür zehn Monate Haft auf Bewährung.

Versuchte Anstiftung zur Begehung von Verbrechen zum Nachtteil Bushidos: Der Haftbefehl gegen den 42-jährigen Beschuldigten ist soeben vom Ermittlungsrichter wegen fehlender Haftgründe aufgehoben worden.

Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit die Einlegung einer Beschwerde. — GenStA Berlin (@GStABerlin) 31. Januar 2019

Eine Berliner Oberstaatsanwältin eilte allerdings mit einem Haftbefehl in den Gerichtssaal, Polizisten versperrten den Weg. Abou-Chaker wanderte in Untersuchungshaft - wegen des Verdachts der Kindsentführung.

Nach Medienberichten soll es dabei auch um die Kinder von Rapper und Ex-Geschäftspartner Bushido gehen, der sich Anfang des Jahres von dem Clan loseiste. Die Verhaftung von Arafat - es war der vorzeitige Höhepunkt eines Streits zwischen dem Clan-Boss und einem der bekanntesten Gesichter im Deutschrap: Bushido. Einst enge Freunde und Geschäftspartner, liefern sich beide Seiten mittlerweile einen vergifteten Streit in der Öffentlichkeit, der in den Sozialen Netzwerken teilweise weit unter die Gürtellinie geht. Yasser Abou-Chaker, der Bruder von Arafat, wurde vor wenigen Tagen ebenfalls in Dänemark verhaftet.

Spektakuläre Trennung von Capital

Neben Arafat sagte sich vor wenigen Tagen ein weiterer Partner von Bushido los. Aus dem Nichts giftete Capital Bra, bis dahin engster Vertrauter und Schützling von Bushido, in einem Video auf Instagram heftig gegen seinen Label-Boss und gab gleichzeitig bekannt, dass er ab sofort nicht mehr zu "Ersguterjunge" gehöre.

Shindy gibt Comeback - in Nürnberger Luxuswagen

Ungeachtet dessen gab vor wenigen Tagen ein weiterer Ex-Schützling von Bushido völlig überraschend nach über zwei Jahren sein Comeback. Mit "DODI" meldete sich der Rapper Shindy zurück aus der Versenkung. Das Video wurde in nur 24 Stunden über eine Million Mal angesehen. Gleich in den ersten Sekunden des Videos zeigt sich der Stuttgarter dabei mit einem Nürnberger Luxuswagen für rund eine Million Euro. Nach der Trennung von Arafat und Bushido zog sich Shindy komplett aus der Öffentlichkeit zurück und deaktivierte sämtliche Social-Media-Accounts. Alle Alben verschwanden zudem aus den Streamingdiensten. Während der gemeinsamen Zusammenarbeit entstand unter anderem auch ein Musikvideo in Nürnberg. Bushido selbst hat sich bislang noch nicht zur Trennung von Capital Bra geäußert.

