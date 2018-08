Bester Job des Sommers? Katzenhüter auf Inselparadies

Mit 55 Miezen unter der tropischen Sonne schmusen – und das für Geld - vor 47 Minuten

SYROS - Katzen-Narren, aufgepasst: Sie wollen sich nicht nur um 55 Miezen kümmern, sondern zeitgleich umsonst in einem Haus auf einer griechischen Insel wohnen? Dann könnte dieser Job genau das Richtige für Sie sein.

Nicht nur ein Paradies für Katzen: Hier würde der auserwählte Bewerber wohnen und arbeiten zugleich. © God's Little People Cat Rescue (Facebook)



Syros. Es ist eine paradiesische Insel im Südosten Griechenlands. Neben knapp 22.000 Einwohnern gibt es dort auch ein Heim ganz speziell für Katzen. Es gehört Joan Bowell. Die 51-jährige Britin kam mit ihrem Mann vor sieben Jahren nach Griechenland. Dort nahm sie sich verwaister Katzen an, die sie entweder von der Straße auflas oder die von Menschen gebracht wurden, die sie gerettet hatten.

Jetzt muss Bowell Syros verlassen – und postete deshalb das wohl begehrteste Jobangebot des Sommers im Internet. Sie sucht einen Nachfolger, der an ihrer Stelle die 55 Katzen versorgt. Das beinhaltet neben dem Füttern und Versorgen der Miezen außerdem das Schmusen, Kuscheln und Spielen mit den Stubentigern.

Wohnen kann der Angestellte dann direkt auf der Insel Syros, inmitten der Katzen. Zahlen muss er dafür nichts. Allerdings erwartet Bowell sich einige Kompetenzen, ehe sie ihre Tiere in fremde Obhut gibt:

"Die Bewerber sollen zuverlässig, ehrlich und praktisch veranlagt sein. Außerdem solle man ein Herz aus Gold haben, wenn man sich um die 55 Katzen kümmern wolle." Zahlreiche Interessenten trauen sich diese Eigenschaften zu, denn Bowells Post wurde bereits tausendfach kommentiert. Die Interessenten kommen dabei aus sämtlichen Umfeldern: Von Flüchtlingen bis hin zu Tierärzten trudeln die Lebensläufe ein.

Nun gilt es, die Bewerbungen auszuwerten. Besonders gute Chancen haben diejenigen, die nicht einfach nur am Traumstrand leben wollen, sondern denen vor allem das Tierheim am Herzen liegt. Wer ausgewählt wird, beginnt eine einmonatige Probezeit, ehe dann über das Gehalt verhandelt wird. Im Oktober soll die Arbeit beginnen – etwas Zeit für Bewerbungen bleibt also noch.