Betrüger versuchen im Namen von Dm dreiste Abzocke

Per Telefon und E-Mail kontaktieren die Betrüger ihre Opfer - vor 15 Minuten

NÜRNBERG - Der Name der Drogeriekette Dm wird aktuell für eine Betrugsmasche genutzt. Die Täter sollen Personen per Telefon oder E-Mail mit einem angeblichen Gewinnspiel-Erfolg bei Dm locken, um an Kontodaten von Personen zu kommen.

Abzockversuche am Telefon oder per Mail, bei denen die Namen großer Unternehmen ausgenutzt werden, gibt es immer wieder: Derzeit ist die Drogeriemarktkette Dm davon betroffen. Wie mehrere Kunden der Kette über die sozialen Netzwerke mitteilten, wurden sie per E-Mail oder Telefon von angeblichen Dm-Mitarbeitern kontaktiert. Die Täter gaukelten den Opfern vor, sie hätten bei einem Gewinnspiel der Drogeriekette gewonnen und forderten sie unter anderem auf, ihre Kontodaten herauszugeben.

Über Facebook wendete sich eine Kundin daraufhin direkt an das Unternehmen:

dm selbst ist das Problem bereits bekannt:

Fälle wie diese sind nicht selten: Deswegen hat sich die Verbraucherzentrale diesem Problem bereits vor Jahren angenommen. Über eine Mailadresse können Betroffene diese sogenannten Phishing-Mails direkt bei der Zentrale melden. Auf ihrer Internetseite veröffentlicht die Zentrale zudem alle aktuellen Warnungen, um Betroffene direkt über den Betrug aufzuklären beziehungsweise vorzuwarnen.

