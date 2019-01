Betrunken: Polizei hinderte 79 Lkw-Fahrer an Weiterfahrt

FRANKFURT - Hunderte Polizisten haben am Sonntagabend hessenweit rund 1200 Lkw-Fahrer kontrolliert. Das Ergebnis war erschreckend: 190 von ihnen hatten kurz vor Fahrtantritt Alkohol getrunken.

Polizisten führen eine präventive Alkoholkontrolle bei Fahrern von Lastkraftwagen durch (Symbolbild). Foto: Uwe Anspach



Rund 250 Polizisten haben am Sonntagabend vor allem entlang der Autobahnen in ganz Hessen Lkw-Fahrer kontrolliert. Die Aktion begann am Abend gegen 18 Uhr und wurde um Mitternacht beendet. Damit wollten die Beamten die Fahrer gezielt vor ihrem Fahrtantritt kontrollieren, der für viele von ihnen mit dem Sonntagsfahrverbot um 22 Uhr beginnt.

Laut Polizei arbeiteten sich die Beamten bei der Kontrolle von Parkplatz zu Parkplatz vor und klopften gegen die Türen der Fahrer, um deren Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. Rund 1200 Fahrer wurden so bis Mitternacht kontrolliert. Davon standen 190 laut Polizei zum Zeitpunkt der Kontrolle unter Alkoholeinfluss. Bei 79 von ihnen zeigte der Test einen Wert von über 0,5 Promille an, sodass die Polizisten ihnen den Fahrtantritt untersagten. Um sicherzustellen, dass dies auch eingehalten wird, legten die Beamten den Lastern Parkkrallen an und stellten bei den betroffenen Fahrern Dokumente oder den Fahrzeugschlüssel sicher.

Unter den festgesetzten Fahrzeugen war nach Angaben der Polizei auch ein Gefahrenguttransporter, der Salpetersäure dabei hatte. Bei dem Fahrer stellten die Beamten fast 1,6 Promille Alkohol fest. Der Mann musste deswegen gleich eine längere Pause einlegen. Für die Fahrer von Gefahrguttransporten gilt die 0,0 Promille-Regelung. An der gleichen Raststätte durfte auch ein weiterer Brummi-Fahrer nicht mehr weiterfahren, nachdem der Atemalkoholtest bei ihm 1,91 Promille angezeigt hatte. Bei einem weiteren Mann aus Bulgarien maßen die Beamten sogar 2,64 Promille. Die Beamten fanden laut eigener Aussage gleich zwei leere Wodka-Flaschen in seinem Fahrzeug, was den hohen Wert erklären könnte.

Die Polizei selbst zeigte sich von der Aktion zufrieden. "Die Ergebnisse dieser Präventionskontrolle zeigen, wie wichtig diese Kontrollmaßnahmen sind", heißt es dazu in der Pressemitteilung.

