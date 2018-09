Bibi und Julian haben sich heimlich das Ja-Wort gegeben

"Leute, die da waren, kann man an zwei Händen abzählen", so die YouTuberin - vor 1 Stunde

KÖLN - Deutschlands erfolgreichstes YouTube-Paar hat geheiratet und das trotz Millionen von Fans ganz still und heimlich. Ohne große Planung haben Bibi und Julian am Donnerstag im engsten Familienkreis in einem Kölner Standesamt die Ringe getauscht.

Nachdem sich Deutschlands bekanntestes YouTube-Paar Bibi und Julian am Donnerstag heimlich das Ja-Wort gegeben hat, haben die beiden sich nochmal auf Instagram ihre Liebe gestanden. Foto: Julienco/Instagram



Donnerstag, 9.40 Uhr - während Millionen Follower auf heißen Kohlen saßen, schritten die YouTube-Stars Bianca Heinicke und ihr Verlobter Julian Claßen ganz heimlich ohne großen Kamerawirbel in ein Kölner Standesamt ein, um dort ihre Ringe zu tauschen. Die Trauung fand im engsten Kreis der Familie statt - nicht einmal Freunde waren eingeladen. "Die Leute, die da waren kann man wirklich an zwei Händen abzählen", erzählt Bianca in ihrem neuesten YouTube-Video, das sie noch am Tag der Hochzeit hochgeladen hat.

Dabei fand die Hochzeit komplett anders statt, als es wohl viele erwartet hatten. Erst einen Tag vor der Hochzeit musste das Paar Bräutigam Julian komplett einkleiden. Auch das Brautkleid war für den YouTuber keine Überraschung. Dieses haben die beiden nämlich in einem Onlineshop bestellt und noch kurzfristig zur Schneiderin gebracht. "So richtig unromantisch, richtig untypisch", witzelt Bibi im Nachhinein.

"Meine große Liebe geheiratet"

Auch den Termin hatten sich die beiden nicht aussuchen können. Laut Bianca war es nämlich der einzig freie Termin der noch vor der Geburt ihres Kindes, die für Anfang Oktober angeplant ist, verfügbar war. Doch trotz der kurzfristigen Trauung geben sich die beiden überglücklich. "Gestern war einer der schönsten Tage in meinem Leben...Ich habe nach 9,5 Jahren Beziehung meine große Liebe geheiratet", eröffnet Bibi ihren Instagram-Post. Einen Junggesellenabschied werde es nach eigener Aussage nicht geben. "Wir haben es eben nicht so mit Traditionen", erklärt Julian.

Im Mai hat Deutschlands erfolgreichstes Youtuber-Paar bekannt gegeben, dass ihr erstes gemeinsames Kind unterwegs sei. Vor zwei Monaten haben die beiden Kölner schließlich ihre Verlobung verkündet. Wenn das Kind ein wenig älter ist, soll die kirchliche Hochzeit folgen.