Stunden vor dem Start des Oktoberfests haben sich bereits lange Schlangen vor dem Haupteingang gebildet. Die Besucher hielten sich mit Kaffee oder Brotzeit unter den Regenschirmen warm - einige glühten im Morgengrauen schon mit mitgebrachtem Bier vor. Und dann ging's plötzlich los: Die Tore öffneten sich, die Menschen eilten Hals über Kopf in Richtung Zelte.

In einem vollbesetzten U-Bahn-Waggon in London hat es am Freitagmorgen eine Explosion gegeben. Mehrere Menschen sind Medienberichten zufolge verletzt worden.