Bilder aus dem All: So verdorrt ist Deutschland aktuell

Alexander Gerst schießt Fotos von der ISS aus und twittert sie

NÜRNBERG - Er reist gerade an Bord der ISS durch das Weltall und hat einen wahrlich exklusiven Blick auf unsere Erde: Astronaut Alexander Gerst postet in diesen Tagen regelmäßig auf seinem Twitter-Kanal Fotos - und zeigt damit das enorme Ausmaß der aktuellen Dürre-Periode.

Der Rhein schlängelt sich von unten nach oben durch das Bild, rechts und links davon dominieren die Brauntöne. Diese Fotos von Deutschland zeigen, wie sehr die Natur unter der Trockenheit leidet.

Zum Vergleich schickt der deutsche Astronaut noch Bilder aus dem Jahr 2014 hinterher - die deutlich mehr Grün enthalten.

Hier zum Vergleich ein paar Fotos von 2014. Krasser Unterschied, mit bloßem Auge aus dem Weltraum sichtbar...

Here for comparison a few photos from 2014, big difference, visible from space with the naked eye... pic.twitter.com/obFZQb5VC1