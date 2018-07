Bis 2030: Weltweit eine Milliarde mehr Stadtbewohner

WIESBADEN - Weg vom Land und rein in die Stadt: In nur 12 Jahren sollen die Städte weltweit einen Zuwachs von einer Milliarde Menschen verzeichnen. Der rapide Anstieg an Einwohnern ist in einigen Gebieten der Erde stärker als in anderen.

2030 werden laut Daten der Vereinten Nationen insgesamt 60 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. © Jens Kalaene/ZB/dpa



2030 werden laut Daten der Vereinten Nationen insgesamt 60 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Foto: Jens Kalaene/ZB/dpa



Die Bevölkerung in den Großstädten der Welt wird in den nächsten Jahren weiter deutlich wachsen. Bis zum Jahr 2030 werde sich die Bevölkerung in den Städten um rund eine Milliarde auf 5,2 Milliarden Menschen erhöhen, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Es beruft sich dabei auf Daten der Vereinten Nationen (UN). 2030 werden demnach insgesamt 60 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben.

Derzeit seien es 4,2 von 7,6 Milliarden Menschen – das entspricht 55 Prozent. Weltweit gibt es aktuell 548 Millionenstädte. In 33 Städten übersteige die Bevölkerungszahl die Zehn-Millionen-Grenze. Diese so genannten Megastädte liegen laut dem Bundesamt überwiegend in Asien (19) und Lateinamerika (6). Größte Stadt der Welt ist zurzeit der Ballungsraum Tokio, in dem 37 Millionen Menschen leben. Unter den zehn größten Städten der Welt ist kein europäischer Ballungsraum.

