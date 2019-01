Bis zu 17,99 Euro: Netflix experimentiert mit höheren Preisen

Die Abo-Preise in den USA wurden schon jetzt deutlich angehoben - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Streaming-Dienst Netflix experimentiert mit Preiserhöhungen für Neukunden. Bis zu 17,99 Euro können aktuell für das Premium-Abonnement anfallen. Ob die neuen Preise auch auf bestehende Abonnenten zukommen können, ist noch unklar. Kunden in den USA mussten schon jetzt Preiserhöhungen hinnehmen.

Netflix experimentiert mit höheren Preisen: Manchen Neukunden werden bei der Registrierung höhere Preise angezeigt. Foto: Lionel Bonaventure/AFP



Der Aufschrei ist groß, wenn Netflix die Preise erhöht. Aktuell werden einigen Kunden erhöhte Preise angezeigt, wenn sie sich für ein Abonnement registrieren wollen. Das Standard-Abonnement würde dann mit 12,99 Euro zu Buche schlagen. Das Premium-Angebot könne sogar bis zu 17,99 Euro kosten - satte vier Euro mehr als bei den Bestandskunden.

Preistests wie dieser würden durchgeführt, "um besser zu verstehen, wie die Verbraucher Netflix aufnehmen", erklärte eine Pressesprecherin von Netflix Deutschland gegenüber Spiegel Online. Mehr bezahlen müssten die Neukunden allerdings nicht: Wer einen höheren Testpreis sieht und bereit ist, ein Abo zu dem im Test genannten Preis abzuschließen, wird laut Netflix vor dem Vertragsabschluss über den aktuell gültigen Preis aufgeklärt. Der Neukunde zahle dann genauso viel wie andere Kunden.

Eine allgemeine Preiserhöhung betrifft allerdings schon heute die USA: Neukunden müssen dort ab sofort mehr bezahlen, die Preise aller drei Abo-Pakete werden angehoben. Innerhalb der nächsten drei Monate werden auch Bestandskunden auf die neue Preisstruktur umgestellt, wie die amerikanische Nachrichtenagentur AP berichtet. Alle Kunden zahlen fortan neun statt acht Dollar für das Basis-Abo und zwei Dollar mehr für das Standard- oder Premium-Abo (13 statt elf und 16 statt 14 Dollar).

Deutsche Kunden mussten die letzte Preiserhöhung bei Netflix im Oktober 2017 hinnehmen: Damals stiegen die Preise für das Standard-Abo auf 10,99 Euro und für das Premium-Abo auf 13,99 Euro. Das Basis-Abonnement mit 7,99 Euro blieb hingegen unangetastet.

Ob die Preiserhöhung in den USA auch höhere Abo-Kosten in Deutschland nach sich zieht, bleibt unklar. Das Computer-Portal chip.de hält einen solchen Schritt für wahrscheinlich. "Um in gute Unterhaltung zu investieren, ändern wir von Zeit zu Zeit unsere Preise. Damit wollen wir das Erlebnis auf unserem Portal für unsere Abonnenten verbessern", sagte ein Sprecher von Netflix gegenüber The Wallstreet Journal anlässlich der Preiserhöhung in den USA. Der Streaming-Dienst verweist außerdem darauf, dass Preis-Experimente häufiger stattfinden und an diversen Märkten erprobt werden. So wurden beispielsweise zeitweise Wochen-Abos in Österreich getestet.

