Bis zu minus 20 Grad: Kältewelle rollt auf Deutschland zu

Die eisige Luft kommt aus Sibirien - Wetterexperte rechnet auch mit Schneefall - vor 57 Minuten

OFFENBACH - Extrawarme Socken und dicke Pullover im Dauereinsatz: Der Deutsche Wetterdienst rechnet von Mitte kommender Woche an mit einer Kältewelle, die bis zu vier Wochen dauern könnte. In den Nächten kann es mit bis zu minus 20 Grad extrem eisig werden.

Wenn die Wetterexperten Recht haben, dann könnte es in den kommenden Wochen ziemlich eisig werde: Kalte Luft aus Sibirien bringt bis zu minus 20 Grad. © dpa/ Tim Brakemeier



Wenn die Wetterexperten Recht haben, dann könnte es in den kommenden Wochen ziemlich eisig werde: Kalte Luft aus Sibirien bringt bis zu minus 20 Grad. Foto: dpa/ Tim Brakemeier



"Ich habe es selten erlebt, dass alle Rechenmodelle so eindeutig auf eine gleiche Entwicklung hinweisen", sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich am Freitag. Besonders streng dürfte die Kälte demnach dort ausfallen, wo jetzt bereits Schnee liegt. Dort kann es den Prognosen zufolge in den Nächten minus zehn bis minus zwanzig Grad kalt werden. Auch andernorts könnte es vor allem nachts sehr frostig werden: "Tagsüber können die Temperaturen zwischen minus drei und vier Grad plus liegen, nachts zwischen minus elf Grad und Null Grad", so Friedrich.

Bilderstrecke zum Thema Schnee von gestern: Die härtesten Winter in Nürnberg Kalt, kälter, 1963: Zahlreiche Winter trafen in den letzten Jahrzehnten Franken und Nürnberg. An ein paar Monate dürften sich viele Nürnberger sogar noch erinnern - und ein leichtes Frösteln fühlen. Ein Rückblick in Bildern auf die kältesten und härtesten Winter der letzten Jahrzehnte.



Auch Schnee wird erwartet. Zu Beginn der kommenden Woche ströme Luft aus Sibirien ein, die sehr kalt trocken sei, sagte Friedrich. Tiefausläufer aus dem Westen könnten dann in der zweiten Wochenhälfte Niederschläge zunächst im Westen bringen. "Am Wochenende kann dann durchaus ein großer Teil Deutschlands auch im Tiefland unter einer Schneedecke liegen", vermutete der DWD-Sprecher.

Auf Twitter zeigt der DWD eine Karte mit den erwarteten Schneehöhen in und um Deutschland:

Beste #Wintersportbedingungen am Wochenende!

In den Alpen und in den Hochlagen der Mittelgebirge liegt reichlich #Schnee. Zudem bleibt es weitgehend trocken. An den Alpen gibt es zwar teils dichtere Wolken, in den Mittelgebirgen kann man hingegen die Sonne genießen. /V pic.twitter.com/L9GDWygkYO — DWD (@DWD_presse) 18. Januar 2019

Bisher war der diesjährige Winter vor allem durch den vielen Schnee geprägt: In Südbayern sorgte der heftige Schneefall in diesem Winter für Ausnahmezustand. Auch viele Einsatzkräfte aus der Region fuhren in Richtung Süden, um dort beim Kampf gegen die Schneemassen zu helfen.

Bilderstrecke zum Thema Lawinengefahr und Staus: Schneechaos in den Alpen Starke und lang anhaltende Schneefälle haben vor allem Österreich und den Süden Bayerns in eine Winterlandschaft verwandelt und erhebliche Behinderungen im Reiseverkehr verursacht.



dpa/ als