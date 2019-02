"Bizarr": Mann hält kleinen Puma in deutscher Wohnung als Haustier

LAHR - Tierschützer sprechen von einem besonders traurigen Fall illegaler Tierhaltung: Ein Mann aus dem Schwarzwald lebte in seiner Privatwohnung mit einem kleinen Puma, wochenlang. Erst vor wenigen Monaten beschlagnahmten Behörden die Raubkatze - zuvor spazierte der Besitzer mit dem Tier aber durch eine Innenstadt.

Dieses Bild zeigt den kleinen "Tikam", wie er tierärztlich untersucht wird. Foto: Vier Pfoten



Sie werden bis zu 100 Kilogramm schwer, leben in weiten Teilen Amerikas und fressen Elche, Hirsche und Rinder: Pumas sind gefährlich - und defenitiv kein Kuscheltier für deutsche Wohnzimmer. Ein Mann in Lahr, einer kleinen Gemeinde im Schwarzwald, sah das offenbar aber anders und erwarb eine der Raubkatzen illegal in Tschechien. 2300 Euro habe das Männchen gekostet, teilt die Tierschutzorganisation Vier Pfoten mit. Sie kümmert sich seit Wochen um das Tier, nachdem es kurz vor Weihnachten von Behörden beschlagnahmt wurde. Mit einem Auto brachte der Besitzer den Puma von Tschechien nach Deutschland - ohne Genehmigung, ohne Impfpapiere. Vier Pfoten spricht auf seiner Homepage von einem "bizarren Fund" - und von illegalem Schmuggel.

Laut einem Bericht der Lahrer Zeitung ging der Besitzer mit seinem illegalen Haustier nicht sonderlich diskret um, sondern spazierte noch Anfang Dezember durch die Lahrer Fußgängerzone. "Dabei erregten der Halter und sein exotisches Tier großes Aufsehen", heißt es in dem Bericht. Die Raubkatze habe sich streicheln lassen, sei "zutraulich" gewesen, schildern Beobachter die Begegnung. "Allerdings habe der Halter ihn nicht frei herumlaufen lassen, sondern an einer Hundeleine geführt."

Auswilderung von "Tikam" ist nicht möglich

"Die Haltung eines Pumas in einer kleinen Wohnung ist nicht nur Tierquälerei, sondern auch gefährlich für Besitzer und Nachbarn", sagt Florian Eiserlo, Betriebsleiter einer Vier-Pfoten-Großkatzenstation. In eben jener Auffangstation soll "Tikam", wie der kleine Puma heißt, später ein neues Zuhause finden. "Was jetzt noch klein und niedlich aussieht, entwickelt sich später mal zu einem bis zu 100 Kilo schweren Raubtier. Zudem war sehr bedenklich, dass Tikam nicht mal gegen Tollwut geimpft war, deshalb mussten wir ihn sofort unter Quarantäne stellen und impfen lassen, damit kein Infektionsrisiko besteht." Eine Auswilderung sei nicht möglich, sagen die Experten.

Tierschützer sind entsetzt über die Bedingungen, unter denen "Tikam" gehalten wurde.



Die Vermieterin der Wohnung machte die Behörden auf die bedenkliche Haltung des Pumas aufmerksam, die sofort eingriffen. Ob dem Tierhalter rechtliche Konsequenzen drohen, ist laut einem Bericht der Lahrer Zeitung noch unklar.

Für die Organisation Vier Pfoten ist der Fall "Tikams" nur ein weiteres Beispiel für politische Versäumnisse in der gesamten Europäischen Union. Die EU sei ein "Paradies für illegalen Wildtierschmuggel", sagen die Tierschützer. "Unsere jüngsten Recherchen zeigen, dass viele Großkatzen – allen voran Tiger – innerhalb der EU legal gezüchtet und an Privatpersonen, dubiose Zoos oder nach Asien verkauft werden", sagt Kieran Harkin, Leiter der Wildtierkampagne der Organisation. "Der Handel mit Großkatzen ist ein lukratives Geschäft." Und die europäischen Behörden schauen vielerorts nur zu. In einer Petition fordert Vier Pfoten deshalb die Europäische Union auf, den kommerziellen Handel etwa mit Tigern endgültig zu verbieten.

