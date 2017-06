Bizarrer Diebstahl: Unbekannter klaut "Don Bosco"-Reliquie

ROM - Schock für die Verehrer des heiligen Don Bosco: Eine Urne mit den Überresten des Gehirns des Heiligen ist aus einer Kirche in Italien entwendet worden.

Die Urne mit den Überresten des Gehirns eines Heiligen ist aus einer Kirche in Italien verschwunden. Die Reliquie des katholischen Priesters und Ordensgründers Johannes Bosco ("Don Bosco") sei aus der Basilika in seinem Heimatort Castelnuovo Don Bosco bei Turin gestohlen worden, berichteten am Samstag italienische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf den Salesianer-Orden.

Die Urne sei am Freitag hinter dem Hauptaltar entwendet worden. Don Bosco (1815-1888) wird nicht nur in Italien verehrt. Bekannt ist er für die Gründung der weltweiten Ordensgemeinschaft Salesianer Don Boscos und seine Jugendarbeit. 1934 wurde er heiliggesprochen.

Sein eigentliches Grab ist in der Maria-Hilf-Basilika in Turin.