Bizarres Sexspiel: Frau soll Freund Kopf abgetrennt haben

Studentin in München vor Gericht

MÜNCHEN - Der Anklagevorwurf gegen eine Pädagogik-Studentin klingt ungeheuerlich: Sie soll beim Sex ihren Freund mit einer Handkreissäge getötet haben. Die Angeklagte will nicht, dass die Öffentlichkeit bei ihrer Aussage zuhört.

Eine Pädagogin steht in München vor Gericht, weil sie beim Sex mit ihrem Freund mit einer Handkreissäge dessen Kopf abgeschnitten haben soll. Seine grausam zugerichtete Leichte wurde erst Jahre später gefunden. © dpa



Eine Pädagogik-Studentin steht seit Montag wegen Mordes in München vor Gericht, weil sie ihren Freund beim Sexspiel mit einer Handkreissäge umgebracht haben soll. Die Staatsanwaltschaft München I wirft der 32-Jährigen vor, den Mann 2008 in ihrer Studenten-WG beim Sex ans Bett gefesselt und ihn dann mit der Kreissäge attackiert und getötet zu haben. Laut Anklagebehörde trennte sie ihm – wohl als er nach den heftigen Schnitten in den Oberkörper schon tot war – den Kopf ab. Die Tat soll sich schon im Dezember 2008 abgespielt haben – doch erst Jahre später, Anfang 2016, kam sie ans Tageslicht.

Die Staatsanwaltschaft geht von einer unglücklichen Beziehung als Motiv aus. "Die Angeschuldigte wird daher beschuldigt, heimtückisch einen Menschen getötet zu haben", sagte die Staatsanwältin.

Ein gemeinsames Kind abgetrieben

Laut ihrer Verteidigerin räumt die Angeklagte, die ihr Gesicht beim Betreten des Gerichtssaals hinter einem weißen Blatt verbarg und den Zuschauern bei ihrer Aussage den Rücken zudrehte, die Tat ein. Sie machte am Montag zunächst umfangreiche Angaben zu ihrem Lebenslauf.

Der Mann, den sie umgebracht haben soll, sei ihre "erste feste große Beziehung" gewesen, sagte sie. Sie habe ihren vier Jahre älteren Freund mit 15 oder 16 kennen gelernt. 2007 habe sie ein gemeinsames Kind abgetrieben.

Ein Mann mit zwei Gesichtern

Das Opfer sei ein Mann mit zwei Gesichtern gewesen, sagte die Angeklagte und sprach von "zwei Menschen". Der eine Mensch sei "wahnsinnig intelligent, sehr humorvoll, gut erzogen" gewesen. Über den zweiten Menschen wollte sie zunächst nicht sprechen. Denn für die Aussage über ihre Beziehung schloss das Gericht die Öffentlichkeit aus. Die Tat stehe im Zusammenhang mit dem Sexualleben des Paares und berühre daher die Intimsphäre von Täterin und Opfer, entschied der Richter.

Insgesamt sind sieben Verhandlungstage für den Prozess angesetzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll am zweiten Tag der jetzige Verlobte der Frau aussagen. Laut Anklage hatte er den grausam zugerichteten Leichnam im Haus gefunden und ihn zusammen mit seiner Lebensgefährtin und einem Freund im Garten vergraben. Er wurde dafür bereits wegen Strafvereitelung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.

