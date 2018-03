BKA fahndet bundesweit mit Fotos nach Kinderschänder

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen - vor 26 Minuten

WIESBADEN - Seit Oktober 2014 soll ein unbekannter Mann zwei Jungen missbraucht, Videos und Bilder davon angefertigt und diese ins Darknet gestellt haben. Die Ermittler versuchen nun mit einer öffentlichen Fahndung Hinweise zu bekommen.

Nach diesem etwa 40 bis45 Jahre alten Mann fahndet das Bundeskriminalamt. Er soll zwei Jungen mehrmals sexuell missbraucht haben. © Bundeskriminalamt



Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt fahnden gerade öffentlich nach einem unbekannten Mann. Dieser steht im Verdacht, zwei Kinder mehrmals schwer sexuell missbraucht zu haben. Zudem soll er Bilder und Videos der Taten aufgezeichnet haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass sämtliche Straftaten in Deutschland stattgefunden haben. Desweiteren liegen ihnen bereits über 3800 Bild- und Videodateien vor, welche den sexuellen Missbrauch der beiden Kinder in mindestens zwölf Fällen zeigen. Die Opfer sind zwei sieben und zehn Jahre alte Jungen.

Die Aufnahmen sind vermutlich seit Oktober 2014 entstanden und wurden im vergangenen Dezember im Darknet veröffentlicht. Von dem Tatverdächtigen liegen einzelne Bilder vor, sämtliche Ermittlungen ließen jedoch nicht auf die Identität des Mannes, der Opfer oder des Tatorts schließen.

Wer Hinweise zum Tatverdächtigen und seinem derzeitigen Aufenthaltsort gegen kann soll sich an das Bundeskriminalamt Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611/5518444 wenden.

