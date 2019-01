Blind Date am Flughafen: Polizei hilft Gehörlosem beim Suchen

Ausgerechnet ein verlorenes Stück Gepäck half, die Frau zu finden - vor 25 Minuten

MÜNCHEN - Nach einem Internet-Flirt wollte ein Mann aus den USA zu seiner Bekanntschaft, einer Regensburgerin, fliegen, um sie zu treffen. Doch die beiden Gehörlosen konnten sich am Flughafen München nicht finden. Bis der Mann sein Gepäck verlor und sich die Polizei einschaltete.

Blind Date mit einem Internet-Flirt, ein verlorenes Gepäckstück und die Bundespolizei als Helfer in der Not - die Geschichte ihres ersten Treffens am Münchner Flughafen werden zwei Gehörlose wohl nicht so schnell vergessen. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, wollte eine Frau ihren ebenfalls gehörlosen Internet-Flirt am Münchner Flughafen abholen. Doch der US-Amerikaner und die Regensburgerin konnten sich im Terminal nicht finden.

Nach erfolgloser Suche kam dem 47-Jährigen seine eigene Unachtsamkeit zur Hilfe: Er vergaß sein Gepäck an einem Flughafencafé. Noch während die alarmierte Bundespolizei das Gepäckstück überprüfte, kehrte der Mann zurück und gab sich als Besitzer zu erkennen, wie es weiter hieß. Es gelang ihm, den Polizisten seine Situation verständlich zu machen. Die Beamten nahmen sich der Sache an und erreichten die Frau kurze Zeit später per SMS.

Sie kehrte zum Flughafen zurück und konnte ihren Freund am späten Abend endlich in die Arme schließen. Ob auf das nervenaufreibende Kennenlernen vom Montag auch eine große Liebesgeschichte folgt, dürfte ein Geheimnis bleiben. Die Zeichen stehen aber wohl gut, laut Bundespolizei sei die Begrüßung des Paares sehr herzlich gewesen.

