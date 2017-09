Blumenmeer in der Wüste: Der trockenste Ort der Welt blüht

Die schönsten Bilder des Naturschauspiels in Südamerika - vor 32 Minuten

COPIAPÓ - Eigentlich ist die Atacama-Wüste in Chile als das trockenste Wüstengebiet der Welt bekannt. Doch in diesen Tagen erblüht sie in ungeahnter Pracht. Nach überraschenden Regenfällen sprießen dort derzeit ungewöhnlich viele Pflanzen.

In der Atacama-Wüste in Chile gibt es in diesen Tagen ein ganz besonderes Naturschauspiel zu beobachten. Nach überraschenden Regenfällen in den vergangenen Wochen verwandelte sich das trockenste Wüstengebiet der Welt in ein wahres Blumenmeer. Das farbenfrohe Spektakel lockt Naturfreunde aus der ganzen Welt in die 600 Kilometer von Santiago entfernte Region.

Vor knapp zwei Jahren gab es in der Atacama ein ähnlich blumiges Ereignis. Das zyklisch auftretende Klimaphänomen "El Niño" sorgte damals für ein rosarotes Blumenmeer in dem sonst so kargen Gebiet.

