Böhmermann sammelt fast 90.000 Euro für "Lifeline"-Retter

4000 Menschen spendeten bereits für die Seenotretter - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Dresdner Seenotretterverein "Mission Lifeline" erhält Unterstützung von Fernsehmoderator Jan Böhmermann. Der Satiriker initiierte eine Online-Spendenaktion, an der sich bis zum Montag mehr als 4000 Personen beteiligten haben.

Über die Internetplattform Leetchi kamen bis dahin bereits mehr als 88.000 Euro zusammen. Die Aktion läuft noch sieben Tage. Mit dem Erlös soll sich die Besatzung der in Malta festgesetzten "Lifeline" rechtlichen Beistand sichern können. Der Sprecher der Seenotretter, Ruben Neugebauer, bestätigte am Montag die Aktion.

Der Kapitän des deutschen Rettungsschiffs muss sich seit Montag in Malta vor Gericht verantworten. In der Anklageschrift werde den Helfern um Claus-Peter Reisch vorgeworfen, dass das Schiff in den Niederlanden falsch registriert sei, sagte Neugebauer dem epd in Dresden. Das Gericht in Valletta müsse nun beurteilen, ob die Registrierung gültig ist. Neugebauer warf den Behörden vor, die Gründe der Anklage seien vorgeschoben, um private Seenotretter an ihrer Arbeit zu hindern.

Nach sechs Tagen Odyssee im Mittelmeer war die "Lifeline" am Mittwochabend in den Hafen von Valletta eingelaufen. Zuvor hatten acht EU-Staaten die Aufnahme der mehr als 230 Flüchtlinge an Bord zugesagt hatten. Diese waren am 21. Juni vor der libyschen Küste aus Seenot gerettet worden.

Auf der Plattform sowie in einem Youtube-Video kommentierte Böhmermann seine Spendenaktion: "Ich machs mal kurz und unkompliziert: Der Besatzung der 'Lifeline', die zur Zeit auf Malta festsitzt, wurden rechtliche Konsequenzen angedroht, dafür, dass sie 230 Menschen das Leben gerettet hat."

dpa