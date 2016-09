Boot explodiert vor Bali: Deutsche Touristen verletzt

Österreicherin stirbt - Anschlag zunächst ausgeschlossen - vor 1 Stunde

DENPASAR - Bei einer Explosion auf einem Ausflugschiff vor der indonesischen Insel Bali sind zwei ausländische Touristinnen getötet worden. 18 weitere Urlauber, darunter zwei Deutsche, wurden bei dem Unglück verletzt. Einen Anschlag schloss sie nach ersten Ermittlungen aus.

Bei der Explosion eines Treibstofftanks auf einem Ausflugsboot vor der indonesischen Insel Bali ist eine Österreicherin ums Leben gekommen. Zwei Deutsche wurden verletzt. © Reuters



Bei der Explosion eines Treibstofftanks auf einem Ausflugsboot vor der indonesischen Insel Bali ist eine Österreicherin ums Leben gekommen. Zwei Deutsche wurden verletzt. Foto: Reuters



Eine der Toten sei eine Österreicherin. Sie sei im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben, sagte der örtliche Polizeichef Sugeng Sudarso der Nachrichtenagentur AFP. Die andere getötete Ausländerin, deren Identität zunächst noch unklar war, starb demnach noch am Unfallort an schweren Kopfverletzungen. 18 weitere Insassen erlitten Verletzungen, darunter Schnitt- und Schürfwunden.

Alle Spuren und auch die Augenzeugenberichte wiesen auf eine Explosion des Treibstofftanks hin, sagte Sudarso. Nach seinen Angaben liegt die Batterie genau über dem Tank, er vermutete deshalb, dass die Explosion von einem Kurzschluss ausgelöst wurde.

An Bord des Schnellboots waren nach Behördenangaben rund 30 Urlauber aus dem Ausland sowie vier Besatzungsmitglieder. Die Passagiere stammten demnach - neben Deutschland und Österreich - auch aus Großbritannien, Frankreich, Italien, Portugal, Irland und Spanien. Nach ihren Angaben war das Boot 200 Meter vom Hafen entfernt, als der Tank explodierte. Anschließend spielten sich dramatische Szenen ab, als Rettungskräfte die blutenden Verletzten versorgten und abtransportierten.

Obwohl die Verbindungen zwischen Indonesiens mehr als 17.000 Inseln vor allem von Fähren und anderen Schiffen abgedeckt werden, genügen diese oftmals nicht den internationalen Sicherheitstandards. Immer wieder kommt es deshalb zu schweren Unfällen. Im vergangenen Jahr wurden bei einem Unfall dutzende Touristen verletzt, als sich auf einer Fähre zwischen Bali und der Nachbarinsel Lombok mehrere kleinere Explosionen ereigneten.

afp