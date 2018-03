Brandanschläge auf Moscheen und Türkisch-Deutschen Verein

Angriffe mit Brandsätzen und Molotov Cocktails - vor 59 Minuten

BERLIN - In Deutschland hat es am Wochenende Anschläge auf zwei Moscheen und das Domizil eines Türkisch-Deutschen Freundschaftsvereins gegeben. In der Nacht zu Sonntag wurden fast zeitgleich Brandsätze in eine Moschee in Berlin und an ein Gebäude des Vereins im nordrhein-westfälischen Meschede geworfen.

In einem Haus an der Berliner Kühleweinstraße, in dem ein Moscheeverein untergebracht ist, war in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen. © Paul Zinken/dpa



Am Freitag hatten Unbekannte Brandsätze in eine Moschee in Lauffen nahe Heilbronn (Baden-Württemberg) geworfen. In diesem Fall wird wegen Verdachts des versuchten Mordes und der schweren Brandstiftung ermittelt. Verletzt wurde bei allen Anschlägen niemand. "Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einer politisch motivierten Straftat ausgegangen", teilte die Berliner Polizei mit. Zeugen hätten an der Moschee ein Klirren gehört und drei Jugendliche gesehen, die weggelaufen seien. Eine Fensterscheibe war eingeworfen worden, der Hauptraum sei komplett ausgebrannt.

"Die meisten Räumlichkeiten unserer Moschee sind weitestgehend nicht mehr nutzbar", teilte die Berliner Koca Sinan Camii-Gemeinde mit, die zum Ditib-Verband gehört. Gemeindemitglieder räumten am Sonntag Trümmer fort und versuchten, durchnässte Gebetbücher und Koran-Ausgaben zu trocknen. "Ein Anschlag auf ein Gotteshaus, egal aus welchem Grund, ist nicht akzeptabel und nicht hinnehmbar", betonte die Gemeinde.

Drei Molotow-Cocktails wurden nach Polizeiangaben gegen die Fassade des Türkisch-Deutschen Freundschaftsvereins in Meschede geworfen. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand noch eine Böschung in Flammen. Zum möglichen Tatmotiv machte die Polizei am Sonntag keine Angaben. In Lauffen hatten Unbekannte sogenannte Molotowcocktails in die Moschee geworfen. Der Imam, der sich in dem Gebäude befand, konnte das Feuer selbst löschen. Den Schaden schätzte die Polizei auf 5000 Euro. In dem Gebäude sind Gemeinschafts- und Fortbildungsräume, einen Teil nutzt der Imam als Wohnung.

dpa