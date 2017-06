Brandkatastrophe in London: Noch immer viele Vermisste

Experte nennt den Brand einen Unfall, wie er in der "Dritten Welt" vorkomme - vor 47 Minuten

LONDON - Im Grenfell Tower brennt es noch immer. Mindestens zwölf Menschen starben bei der Brandkatastrophe in dem Londoner Hochhaus. Es mehren sich Anschuldigungen, dass Brandschutzrichtlinien nicht eingehalten worden seien.

Einen Tag nach der Brandkatastrophe von London brennt es in Teilen des Hochhauses immer noch. © REUTERS/ PETER NICHOLLS



Einen Tag nach der Brandkatastrophe von London brennt es in Teilen des Hochhauses immer noch. Foto: REUTERS/ PETER NICHOLLS



Nach der Brandkatastrophe in einem Hochhaus in London wird noch eine Reihe von Bewohnern des 24-stöckigen Grenfell Tower vermisst. Die Londoner Feuerwehr hat die Suche nach weiteren Opfern vorerst abgebrochen. Die Ränder des Gebäudes seien strukturell nicht sicher, sagte Feuerwehrchefin Dany Cotton am Donnerstag. "Ich schicke keine Feuerwehrleute da rein." Am Morgen, mehr als 24 Stunden nach dem Ausbruch des verheerenden Feuers, kam noch immer Rauch aus dem Haus. Es gebe noch Brandnester, sagte Cotton. Die Feuerwehr habe alle 24 Stockwerke kurz durchsuchen können. Für eine gründlichere Suche müssten vor allem die oberen Stockwerke erst gesichert werden.

Wie der Sender BBC am frühen Donnerstagmorgen meldete, loderten in einigen Wohnungen noch immer die Flammen. Die Feuerwehr leuchtete von einer Hebe-Plattform von außen in das Gebäude, berichtete eine Reporterin.

Bilderstrecke zum Thema Flammen-Inferno in Londons Zentrum: Großbrand in Hochhaus In der Londoner Innenstadt ist in der Nacht zu Mittwoch ein Großfeuer in einem Hochhaus ausgebrochen. Der Grenfeld Tower in West-London stand lichterloh in Flammen.



"Ich erwarte, dass die Zahl der Toten traurigerweise auf mehr als zwölf steigen wird", sagte Stuart Cundy von der Londoner Polizei am Mittwochabend. Bei dem gewaltigen Brand im Zentrum Londons wurden 65 Menschen von der Feuerwehr aus den Flammen gerettet, anderen gelang selbst die Flucht. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden mindestens 79 Patienten in Kliniken behandelt, 18 von ihnen seien in einem kritischen Zustand.

Wie viele Menschen noch vermisst werden, ist unklar. In dem Gebäude mit 120 Wohnungen lebten britischen Medienberichten zufolge zwischen 400 und 600 Menschen. Die Ursache des Brands ist noch nicht geklärt. Bürgermeister Sadiq Khan versprach umfassende Aufklärung.

"Es wird im Laufe der nächsten Tage viele Fragen zur Ursache dieser Tragödie geben, und ich möchte den Londonern versichern, dass wir dazu alle Antworten bekommen werden." Auch Premierministerin Theresa May kündigte eine "sorgfältige Untersuchung" an. Wenn aus dem Feuer Konsequenzen zu ziehen seien, würden Maßnahmen ergriffen, sagte May am Mittwochabend.

Der britische Brandschutz-Experte Jon Hall nannte den Brand im Grenfell Tower einen Unfall, wie er in der "Dritten Welt" vorkomme. "Alle Bestandteile der Feuersicherheit und des Gebäudemanagements" müssten versagt haben, vermutete er auf Twitter.

Matt Wrack, der Chef der Feuerwehr-Gewerkschaft, sagte, nach dem Brand hätten die Bewohner des Gebäudes das Recht, kritische Fragen zu stellen – etwa, ob die Fassadenverkleidung die Feuersicherheit beeinträchtigt habe.

Nach Experteneinschätzung ist der Grenfell Tower nicht einsturzgefährdet. © REUTERS/ PETER NICHOLLS



Nach Experteneinschätzung ist der Grenfell Tower nicht einsturzgefährdet. Foto: REUTERS/ PETER NICHOLLS



Nach der Katastrophe ist das Hochhaus im Stadtteil Kensington entgegen ersten Befürchtungen nicht einsturzgefährdet. Nach Angaben der Polizei wird der Rettungseinsatz noch mehrere Tage dauern.

Indes spendeten Hunderte Londoner Decken, Kleider oder Babynahrung für die Bewohner. Auch mehr als eine Million Pfund an Spendengeldern wurden gesammelt. Das Gebäude wurde 1974 erbaut und von 2014 bis 2016 saniert. Es hatte bereits Beschwerden über unzureichenden Brandschutz in dem Hochhaus gegeben.

Herrmann will Gebäudesanierung prüfen lassen

Wegen des Feuers will Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die energetische Gebäudesanierung in Deutschland auf den Prüfstand stellen. "Ein vergleichbarer Fassadenbrand an einem Hochhaus ist in diesem Ausmaß bei uns so gut wie ausgeschlossen. Wir nehmen das jedoch zum Anlass und werden überprüfen, ob die aus energetischen Gründen geforderte Außendämmung eine zusätzliche Brandgefahr auslöst", sagte Herrmann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

dpa