Im brasilianischen Brumadinho war am 25. Januar ein Damm an einer Eisenmine gebrochen und mehrere Menschen mit in den Tod. Eine Schlammlawine war über Teile der Anlage und benachbarte Siedlungen hinweggerollt. Bislang wurden 84 Todesopfer geborgen. Unter den Menschen machen sich Trauer und Wut im Land breit. Mit Protestaktionen erinnern sie an die Opfer. © Rodney Costa, dpa