Brückeneinsturz in Genua: Lange Staus und Wartezeiten

Für Autofahrer wurden mehrere Umleitungen eingerichtet - vor 1 Stunde

GENUA/MÜNCHEN - Staus und Umleitungen nach einem Brückeneinsturz bei Genua: Autofahrer, die in Italien in der nordwestlichen Region Ligurien unterwegs sind, müssen sich auf lange Wartezeiten einstellen.

Das Unglück in Genua erschüttert die Menschen: Die Autobahnbrücke brach in sich zusammen und riss dabei mehrere Fahrzeuge in die Tiefe. Aktuell haben mindestens 25 Menschen durch den Einsturz ihr Leben verloren.



Nach dem Brückeneinsturz in Genua müssen sich Autofahrer auf lange Staus und Wartezeiten einstellen. Derzeit ist in der nordwestlichen Region Ligurien die italienische Autobahn A 10 auf unbestimmte Zeit gesperrt – zwischen dem Autobahnkreuz mit der A 7 sowie dem Genua-Flughafen in beiden Richtungen, teilt der ADAC mit. Davon betroffen sind zum einen Autofahrer, die auf dem Weg vom oder zum Flughafen sind.

Aber auch Reisende, die von Genua in Richtung Nizza und Savona oder umgekehrt fahren wollen. Der Fährhafen ist laut ADAC weiterhin über die A 7 von Norden aus erreichbar. Im Stadtgebiet von Genua sind Rückstaus auf der A 7 und A 12 nicht auszuschließen. Es gibt mehrere Umleitungen: Auf der A 10 in Richtung Genua können Urlauber ab Voltri auf die A 26 fahren. Es besteht bei Predosa Anschluss zur D 26 nach Bettole di Tortona.

Die Hafenstadt Genua liegt im Norden Italiens und zählt knapp 600.000 Einwohner. © dpa



Von dort können Reisende auf die A 7 in Richtung Genua auffahren und entweder nach Genua fahren oder auf die A 12 in Richtung La Spezia wechseln, die nordwestlich der Stadt liegt. Die Umleitung erfolgt entsprechend in der Gegenrichtung. Reisende von Norden, die über die A 7 den Flughafen in Genua anvisiert haben, können bei Bettole di Tortona auf die D 26 nach Predosa wechseln und den Flughafen dann über die A 26 und Voltri erreichen.

dpa