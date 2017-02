Brüllender Kassierer schlägt Räuber in die Flucht

Die maskierten Männer traten ohne Beute den Rückzug an - vor 42 Minuten

KASSEL - Damit hatten zwei maskierte Männer, die in Kassel eine Tankstelle überfallen wollten, wohl nicht gerechnet. Der Kassierer des Ladens brüllte solange auf die bewaffneten Täter ein, bis diese ohne Beute den Rückzug antraten.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die zwei maskierten Männer am späten Samstagabend mit einer Schusswaffe in eine Tankstelle in Kassel gestürmt.

Doch die bewaffneten Täter rechneten nicht mit der Stimmgewalt des Kassierers.

Der Mitarbeiter rief zunächst seinen Kollegen aus dem Nebenraum zu Hilfe. Als die Männer sich davon nicht stoppen ließen, brüllte er einfach auf sie ein. Schließlich machten die Räuber kehrt und flohen ohne Beute aus der Tankstelle.

dpa, blu