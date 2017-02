Busfahrer will ohne Hose in US-Kaserne fahren

Polizei stellt Alkoholwert von zwei Promille Fest - vor 22 Minuten

KAISERSLAUTERN - Er wollte mit einem Reisebus in die US-Kaserne fahren. Nur trug er dabei keine Hose und war auch erheblich alkoholisiert hinter dem Steuer.

Ohne Hose, dafür aber mit reichlich Alkohol im Blut hat die Polizei in Kaiserslautern den Fahrer eines Reisebusses aufgegriffen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, versuchte der 53-jährige Busfahrer, ohne Erlaubnis in eine US-Kaserne in der rheinland-pfälzischen Stadt einzufahren. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bemerkte das Manöver und verständigte die Polizei.

Die hinzugerufene Streife kontrollierte den sichtlich alkoholisierten Busfahrer, der ohne Fahrgäste unterwegs war, und stellte eine Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille fest. Außerdem habe der Mann weder Hose noch Schuhe getragen. Der 53-Jährige wurde demnach für eine Blutentnahme zur Dienststelle gebracht - zuvor konnten die Beamten aber die fehlenden Kleidungsstücke im Inneren des Busses auffinden und an den Mann übergeben.

afp