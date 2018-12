Buttersäure-Attacke in Franken: Kinder und Erwachsene verletzt

Spezialfahrzeug war im Einsatz - Polizei hat Ermittlungen aufgenommen - vor 1 Stunde

MOTTEN - Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten am Mittwochabend nach Motten bei Bad Kissingen. Zwei Erwachsene und vier Kinder hatten in einem Wohnhaus Buttersäure eingeatmet und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Woher die übelriechende Substanz kommt, ist unklar.

Bei einem Austritt von Buttersäure in einem Privathaus im Landkreis Bad Kissingen sind sechs Menschen verletzt worden. Die genauen Umstände, die zum Austritt der Säure in Motten führten, sind noch unklar, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Zwei Erwachsene und vier Kinder erlitten durch die Freisetzung der Säure am Mittwochabend Atemwegsreizungen und wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Weitere Angaben zu den Verletzten konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen noch.

Im Einsatz war auch ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr Fulda. Die Räume wurden gut durchlüftet und die betroffenen Bewohner und auch die Einsatzkräfte wurden dekontaminiert. Die Straße war während des Einsatzes komplett gesperrt. Buttersäure ist eine übelriechende flüssige Chemikalie, die zu Reizungen der Augen und Atemwege führen kann. Sie wird etwa dazu verwendet, Tiere zu vertreiben, aber auch um Stinkbomben herzustellen.

