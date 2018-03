Carpool Karaoke: Down-Syndrom-Kinder bewegen das Netz

LONDON - Nicht immer müssen beim Carpool Karaoke Weltstars im Auto sitzen: 50 Mütter aus Großbritannien haben jetzt mit ihren 50 Kindern das Gegenteil bewiesen. Alle Kids haben das Down-Syndrom und performen den Song "A Thousand Years" von Christina Perri auf ganz besondere Weise. Das Video geht im Netz durch die Decke und rührt sogar Stars zu Tränen.

Die Carpool Karaoke-Videos von Showmaster James Cordon sind legendär: In einem Taxi kutschiert er singende Prominente durch die Straßen und erzeugt damit jede Menge Internet-Hits. Doch die wohl schönste Carpool-Karaoke gibt es nicht etwa von Superstars, sondern von Kindern. Anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tags haben nämlich 50 Mütter aus Großbritannien ihre eigenes Carpool-Karaoke-Video produziert, gemeinsam mit ihrem Kindern, die alle eine Gemeinsamkeit besitzen: In ihren Zellen ist das Chromosom 21 dreifach vorhanden, sie haben das Down-Syndrom.

Auf sozialen Netzwerken wurde das Video bereits über eine Millionen mal geklickt. In einem Auto peformen Mütter gemeinsam mit ihren Kindern Christina Perris Song "A Thausand Years" in Makaton, einer Gebärdensprachen für Menschen mit Kommunikationsproblemen aufgrund von Autismus, geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen oder Sprachstörungen.

Auch weil gerade die Textpassage "I have died everyday, waiting for you darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand years, I'll love you for a thousand more" so perfekt auf diese Familien zugeschnitten ist, hat das Video sogar Showmaster James Cordon zu Tränen gerührt, wie er in einem Tweet verrät: "Das ist das schönste Carpool Karaoke überhaupt. Es hat mich zum Weinen gebracht"

This is the most beautiful Carpool Karaoke. It made me cry. #wouldntchangeathing x https://t.co/56CwvSXY87 — James Corden (@JKCorden) 16. März 2018

Auch Sängerin Christina Perri ist gerührt, dass gerade ihr Lied für diese bewegende Aktion ausgesucht wurde und äußerte sich ebenso auf Twitter.

THIS IS THE BEST!!!!

i’m so honored they chose my song!

my heart is so full!!!#wouldntchangeathing #WDSD2018

💜https://t.co/AA5bPsarU6 — christina perri (@christinaperri) 16. März 2018