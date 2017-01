Charleston-Attentäter erhält die Todesstrafe

Täter trug vor kurzem noch im Gericht Schuhe mit rassistischen Symbolen - vor 1 Stunde

CHARLESTON - Ein US-Bundesgericht hat den Attentäter von Charleston, Dylann Roof, für die Ermordung von neun Menschen zum Tode verurteilt. Das Urteil der zwölf Geschworenen fiel am Dienstag einstimmig aus, weil Roof vorsätzlich gehandelt und keinerlei Reue gezeigt habe.

Ein US-Bundesgericht hat den Todesschützen von Charleston zum Tode verurteilt. Dylann Roof soll für die Ermordung von neun schwarzen Gläubigen in einer Kirche mit dem Leben bezahlen und per Todesspritze hingerichtet werden. © Chuck Burton/AP/dpa



Der bekennende Anhänger des Ku Klux Klans hatte sich im Juni 2015 in einer Kirche von Charleston (South Carolina) unter die Teilnehmer einer Bibelstunde gemischt und den Pastor und acht Gemeindemitglieder getötet. Der 22-Jährige verfolgte die Entscheidung ohne erkennbare Gemütsregung. Wenige Stunden zuvor hatte er vor der Jury erklärt: "Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich es tun musste".

Gegen den Rat seiner Anwälte hatte sich Roof während der Anhörungen über das Strafmaß selbst verteidigt. Nach der Entscheidung der Geschworenen forderte er dann aber neue Anwälte, um eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen. Bundesrichter Richard Gergel sagte Roof, er müsse seine Forderung bei einer Gerichtsanhörung am Mittwoch genau begründen. Bei dem Termin will der Richter das Urteil formell verkünden, Angehörige der Opfer sollen nochmals zu Wort kommen.

"Keine Träne vergossen"

Bevor sich die Geschworenen zu ihren Beratungen über das Strafmaß zurückzogen, hatte Ankläger Jay Richardson sie aufgefordert, Roof für seine "kalten, kalkulierten, heimtückischen Morde" zum Tode zu verurteilen. Der Angeklagte habe "keine Träne vergossen für diejenigen, die er getötet hat", und weder Reue noch Gewissensbisse gezeigt. Der 22-Jährige habe lediglich Mitgefühl gegenüber seinen Eltern gezeigt, weil er ihnen den Prozess zugemutet habe, und Selbstmitleid gehabt, weil er seine Freiheit verloren habe. "Sein Bedauern war reserviert für die kleinen weißen Kinder, die mit Afroamerikanern zusammenleben müssen."

Roof war im ersten Teil des Gerichtsverfahrens in allen 33 Anklagepunkten für schuldig befunden worden, darunter wegen rassistisch motivierter Verbrechen. In seinen Vernehmungen nach der Festnahme hatte er die Tat mit rassistischen Vorbehalten gegen Afroamerikaner begründet. Auch während des Prozesses und in beschlagnahmten Notizen in seiner Zelle zeigte er keinerlei Reue. Im Gericht erschien er dann vor kurzem noch mit Schuhen mit rassistischen Symbolen. Versuche seines Anwalts David Bruck, ihn als unzurechnungsfähig zu beschreiben, hatte Roof selbst scharf zurückgewiesen. Auch Richter Gergel befand ihn für prozessfähig.

Schlimmste rassistische Tat der jüngeren Geschichte

Roofs Familie erklärte am Dienstag, ihre Gebete gälten weiterhin den Opfern der Bluttat und ihren Angehörigen sowie der "Gemeinde von Charleston". Bis zu ihrem Lebensende werde sie Mühe haben, die Gründe für Roofs "schrecklichen Angriff" zu verstehen, der "so viele gute Menschen in so tiefen Schmerz" gestürzt habe. Roofs Mutter hatte während des Prozesses nach einer besonders ergreifenden Schilderung eines Überlebenden einen Herzanfall erlitten. Justizministerin Loretta Lynch, die selbst Afroamerikanerin ist, äußerte die Hoffnung, dass das Urteil "den Menschen in Charleston und unserer Nation" helfen werde, einen Schlussstrich unter die Tat zu ziehen.

Das Attentat am 17. Juni 2015 in der Emanuel African Methodist Episcopal Church, einer der ältesten Schwarzen-Kirchen des Landes, war der schlimmste rassistische Gewaltakt in der jüngeren Geschichte des Landes. Es reiht sich ein in die wenigen Verbrechen, deren Urheber wegen der außerordentlichen Schwere der Tat vor einem Bundesgericht zum Tode verurteilt wurden: Zu diesen zählte der Attentäter von Oklahoma City, Timothy McVeigh, dessen Bombenanschlag im Jahr 1995 168 Menschen das Leben kostete, sowie Dschochar Zarnajew, einer der beiden Attentäter von Boston im Jahr 2013. Roof sollte in diesem Jahr auch vor einem Gericht des Bundesstaats South Carolina der Prozess gemacht werden, doch wurde dieser in der vergangenen Woche auf Eis gelegt.

