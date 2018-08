Chemnitz: Das Gewaltmonopol des Staates ist unantastbar

CHEMNITZ - Der gewaltsame Tod eines 35-Jährigen in Chemnitz löste heftige Proteste, unter anderem von rechter Seite aus. Immer mehr kommt dabei auch der Eindruck auf, dass diese Bürger dem Rechtsstaat die Arbeit abnehmen wollen. Doch wer das Gewaltmonopol des Staates auch nur ansatzweise infrage stellt, der öffnet der Anarchie Tür und Tor, kommentiert NN-Chefredakteur Alexander Jungkunz.

Demonstranten der rechten Szene zünden Pyrotechnik und schwenken Deutschlandfahnen. Nach einem Streit war in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt von Chemnitz ein 35-jähriger Mann erstochen worden. Die Tat war Anlass für spontane Demonstrationen, bei denen es auch zu Jagdszenen und Gewaltausbrüchen kam.



Es ist furchtbar, was in Chemnitz passiert ist - auch wenn die Umstände im Dunkeln liegen: Ein Mann, ein Deutscher, starb nach einer Auseinandersetzung, er wurde niedergestochen. Verdächtig sind ein Syrer und ein Iraker, sie sitzen in U-Haft.

Es geschah also offenbar ein Verbrechen; die Aufarbeitung durch Polizei und Justiz hat begonnen. Wie nach jeder Straftat: Der Rechtsstaat tut seine Arbeit.

Das ganz und gar nicht Hinnehmbare im Fall Chemnitz ist dies: Hier versuch(t)en Bürger, dem Rechtsstaat diese Arbeit abzunehmen - eine Demo eskalierte zu einer Art Jagd auf Migranten. Und ein AfD-Bundestagsabgeordneter, den Parteifreunde später zurückpfiffen, twitterte: "Wenn der Staat die Bürger nicht mehr schützen kann, gehen die Menschen auf die Straße und schützen sich selber. Ganz einfach."

Von wegen: Es ist der Staat, der das Gewaltmonopol hat. Wer es auch nur ansatzweise infrage stellt, der öffnet der Anarchie Tür und Tor. Es gibt kein Recht zur Rache, wir brauchen garantiert keine "Bürgerwehren", die den Hass aus dem Internet und den Köpfen auf die Straße tragen. Wir brauchen eine Polizei, die Präsenz zeigt - die aber nicht jede Auseinandersetzung bei einem Fest unterbinden kann. Und es ist ja auch nicht so, dass der Rechtsstaat versagt. Viele Straftaten werden aufgeklärt, hoffentlich auch der Chemnitzer Todesfall.

Der Freistaat Sachsen allerdings muss sich schon Fragen gefallen lassen. Warum sich rechter Hass gerade dort austobt. Oder warum dort, wie kürzlich erst, LKA-Beamte Journalisten behindern und die Polizei dies zulässt. Das zu kritisieren, ist kein Sachsen-Bashing, sondern eine Aufzählung von Tatsachen und fehlenden Politiker-Reaktionen.

