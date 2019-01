Das gibt es bei Sturm und Unwetter zu beachten

Was Sie vor, während und nach einem Unwetter tun sollten - vor 31 Minuten

NÜRNBERG - Die nächsten Tage könnten stürmisch werden, der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen und Gewittern in der Region. Schnell kann es da auch zu heftigen Schäden an Haus, Auto und Co. kommen. Doch wer kommt dafür auf? Und wie schütze ich mich vor Gewittern und herumfliegenden Gegenständen?

Bilderstrecke zum Thema Sturm und Unwetter: So verhalten Sie sich richtig Wenn Gewitter, starke Regenfälle und Stürme durch das Land ziehen, kann das verheerende Auswirkungen haben. Überflutete Keller, abgedeckte Häuser, umgefallene Bäume und Blitzeinschläge sind einige davon. Und auch für Menschen können Unwetter gefährlich werden. Doch wie verhalte ich mich bei Sturm und Unwetter am besten? Und: Bezahlt die Versicherung die entstandenen Schäden? Ein paar Antworten dazu finden Sie in unserer Bildergalerie.



krl