Das sind die beliebtesten Babynamen in Deutschland

Viele exotische Namen wie Aristidis, Xerxes, Melody-Adjoa und Princess - vor 27 Minuten

BERLIN - Das Onlineportal "Elterngeld.de" hat 179.321 Geburtsmeldungen aus Krankenhäusern und Geburtshäusern auf ihre Namen hin untersucht, was ungefähr einem Viertel aller Geburtsmeldungen 2018 entspricht.

Die beliebtesten Mädchennamen hinter Emma sind demnach Hannah/Hanna auf Platz zwei und Mia auf Platz drei. © babysmile24



Die beliebtesten Mädchennamen hinter Emma sind demnach Hannah/Hanna auf Platz zwei und Mia auf Platz drei. Foto: babysmile24



Eltern haben ihre im Jahr 2018 geborenen Babys nach Erhebungen des Portals "Elterngeld.de" am häufigsten Emma oder Ben genannt. Wie schon im vergangenen Jahr seien Ben und Emma damit die beliebtesten deutschen Vornamen geblieben, teilte das Familienfinanzportal am Mittwoch in Berlin mit.

Die beliebtesten Mädchennamen hinter Emma sind demnach Hannah/Hanna auf Platz zwei und Mia auf Platz drei. Bei den Jungennamen lägen Leon und Paul hinter Ben auf dem zweiten und dritten Platz. Beide seien im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz aufgestiegen.

Immer ungewöhnlichere Namen

Die größten Gewinner bei den Mädchennamen sind der Statistik nach Ella, Mathilda und Frieda. Ella stehe mittlerweile auf Platz zehn der beliebtesten Vornamen (im Vorjahr Platz 20), Mathilda habe sechs Plätze gutgemacht und stehe nun auf Platz 19, und Frieda seien um sieben Positionen auf Platz 22 vorgerückt. Für Jungen werde der Name Theo immer beliebter. In diesem Jahr stehe Theo auf Platz 15 der beliebtesten Vornamen und somit acht Plätze weiter vorne als 2017.

2018 gaben Eltern ihren Kindern auch wieder exotische Namen wie Aristidis, Xerxes, Melody-Adjoa, Tiga, Don-Garcia, Belladonna, Sahara und Princess. Vornamen werden in Deutschland normalerweise zugelassen solange sie als Vornamen erkennbar sind, einem Geschlecht zugeordnet werden können und das Kindeswohl nicht gefährden. Außerdem dürfen Eltern ihren Kindern nicht mehr als fünf Vornamen geben, und bis auf wenige Ausnahmen dürfen auch keine Markennamen als Vornamen vergeben werden.

Bilderstrecke zum Thema Das sind Nürnbergs Babys im November 2018 Zum Knutschen! Jeden Tag werden in Nürnberg Babys geboren. Ein paar der putzigen Neuankömmlinge haben wir in unserer Galerie für Sie gesammelt.



epd