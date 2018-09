Das Warten hat ein Ende: Die Demo von Fifa 19 ist da

Vorab-Version kann für PC, PS4 und XBox One heruntergeladen werden - vor 7 Minuten

NÜRNBERG - Ab an die Controller! Zwei Wochen vor Veröffentlichung der Vollversion hat EA Sports am Donnerstag die Demo zu Fifa 19 veröffentlicht. Mit zehn Teams, zwei davon aus Deutschland, können Gamer gegeneinander antreten - und sich diesmal auch wie in der Königsklasse des Fußballs fühlen.

Ein Duell der Extraklasse: Juventus Turin gegen Manchester United ist nicht nur ein echter Klassiker, sondern auch eine von vielen Optionen in der Demo zu Fifa 19. © EA Sports



Ein Duell der Extraklasse: Juventus Turin gegen Manchester United ist nicht nur ein echter Klassiker, sondern auch eine von vielen Optionen in der Demo zu Fifa 19. Foto: EA Sports



Neues Jahr, neues Fifa: Sobald die Fußball-Saison beginnt, juckt es Gamern schon in den Fingern. Hersteller EA Sports sorgt mit der Fifa-Reihe regelmäßig für neue Rekorde - das soll sich auch 2018 nicht ändern. Mit Neuerungen wie dem "Timed Finishing", das noch individuellere Abschlüsse ermöglicht, oder dem Erwerb der Champions-League-Lizenz erhoffen sich Konsolenathleten wieder ein stimmiges Gesamtpaket, das durch die Fußball-Saison begleiten soll.

In erste Fußball-Genüsse kommen Gamer schon ab Donnerstag: Die Demo für Fifa 19 steht seit dem Nachmittag über PlayStation Network (PS4), XBox Live (XBox One) und Origin (PC) bereit. Rund 7,4 Gigabyte ist der Download groß, spielbar sind folgende zehn Teams:

FC Bayern München

Borussia Dortmund

Manchester City

Manchester United

Tottenham Hotspur

Atletico Madrid

Real Madrid

Juventus Turin

AS Rom

Paris St. Germain

Bis zur Veröffentlichung der Vollversion am 28. September sind also heiße Duelle mit vier europäischen Landesmeistern möglich.

ama