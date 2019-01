"Der Bachelor": Kuss-Kandidatin wird zur Läster-Zielscheibe

Die Gemüter in der RTL-Show erhitzen sich nach den ersten Zärtlichkeiten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ohne Fränkin Luisa, aber dafür mit noch mehr Drama ging "Der Bachelor" in Ausgabe vier. Nach Bungee- und Basketball-Dates fiel der erste Kuss der Staffel. Das führte gegen die verliebte Kandidatin Jennifer zu einer Serie von Ätz-Attacken - und weiteren Tränen.

In Folge vier war es soweit: Zwischen Kandidatin Jennifer und Bachelor Andrej fiel der erste Kuss der Staffel. Das sorgte allerdings für reichlich Ärger. © TV NOW



In Folge vier war es soweit: Zwischen Kandidatin Jennifer und Bachelor Andrej fiel der erste Kuss der Staffel. Das sorgte allerdings für reichlich Ärger. Foto: TV NOW



Es hat einfach nicht sollen sein zwischen Fränkin Luisa und dem Bachelor Andrej Mangold. Schon in Folge drei verabschiedete sich die 22-Jährige vergangene Woche freiwillig aus dem RTL-Format und trat die Heimreise nach Forchheim an. Viele vergossene Tränen, erste Eifersüchteleien und früh vermeldete Besitzansprüche führten Luisa zur Erkenntnis, dass die anderen Single-Ladies schon deutlich weiter in ihrem Gefühlsleben gegenüber dem Bachelor sind. So überließ die junge Service-Angestellte in einem Erlanger Autohaus ihrer Konkurrenz das Feld, die ohnehin in den vergangenen Wochen durch eine höhere Involviertheit in den Wettbewerb um die Liebe Andrejs deutlich mehr Aufmerksamkeit auf sich zog und dies im Rahmen der vierten Ausgabe fortsetzte.

Der erste Kuss ist gefallen

Dort fiel er nämlich, der erste Kuss. Das war auch der größte Skandal der neuen Episode, zumindest wenn man nach den Frauen geht, die RTL und Produktionsfirma Warner Bros. Television in einer Luxus-Villa in Mexiko einquartierten. Umso pikanter gestaltete sich die Situation durch die Tatsache, dass "ausgerechnet" Kandidatin Jennifer aus Bremen den ersten Schmatzer des Rosenkavaliers abstaubte. Schon spätestens seit der vergangenen Ausgabe zog die sportliche 25-Jährige Lästereien ihrer Mitbewohnerinnen auf sich, weil sie dem Fluch des ersten Dates erlag. Schon seit einigen Staffeln ist es unter den Teilnehmerinnen nämlich Usus, dass die Dame, die auf das erste Einzeldate mit dem Bachelor darf, am schnellsten Gefühle für ihn entwickelt, am intensivsten baggert und so den geballten Hass ihrer Konkurrentinnen auf sich zieht.

Weil Jennifer an Andrej vergangene Folge beim Gruppendate auf einem Segelschiff klebte wie ein umgestoßenes Glas Batida de Coco auf der Terrasse der Bachelor-Villa, war es zwischenzeitlich sogar dem Basketballer zu viel geworden mit der Gesundheitstrainerin. Doch der Bachelor wäre nicht der Bachelor, wenn er etwas anbrennen ließe, weshalb selbst der bis dahin so bodenständig wirkende Andrej auf die Avancen Jennifers einging. Das sorgte natürlich für Unmut in der Villa.

Bilderstrecke zum Thema Bachelor 2019: Das sind die Kandidatinnen! Im Januar beginnt sie wieder, die Jagd auf den Bachelor und seine Rosen. Insgesamt 20 Kandidatinnen werden in der neuen Staffel der TV-Show dem Junggesellen den Hof machen - auch eine Schönheit aus Franken ist diesmal mit von der Partie. Hier kommen die Bilder aller 20 Kandidatinnen!



Bungee- und Basketball-Dates

Direkt nach dem brandneuen Showintro, das den Bachelor seit dieser Staffel als eine Art James Bond für den kleinen Mann inszeniert, ging es aber zunächst mit Kandidatin Claudia auf das obligatorische Bungee-Jumping-Date, das ähnlich wie ein Helikopterflug mittlerweile zur Grundausstattung einer jeden "Bachelor"-Staffel zählt. Dafür, dass Zuschauer von Claudia in bisher drei Folgen wirklich so gut wie gar nichts gesehen hatten, hinterließ die Flugbegleiterin aus Obergurig einen guten Eindruck bei Bachelor und Publikum.

Der Bachelor Andrej Mangold im Interview: "Nürnberg? Warum nicht!"

Als Claudia dann in die Frauen-Villa zurückkam, erhitzten sich die Gemüter allerdings rasch. Weil den Ladies mittlerweile die Decke auf den Kopf fällt, wurde sich aus Langeweile einfach munter angegangen, bis wieder Tränen flossen. Leidtragende war die in Folge zwei hinzugestoßene Brasilianerin Nathalia, die erst von Christina heruntergeputzt und dann in den Arm genommen wurde als sei alles nur zum Zeitvertreib geschehen. "Ich sag ja: hier wird man irre", war der Satz von Kandidatin Cecilia, der das Geschehen passend zusammenfasste.

Irre verliebt waren die Frauen dann wieder, als es auf ein Basketball-Date mit dem Bachelor ging, welches dieser aber vor allem dazu nutzen wollte, angesichts der knappen Sport-Outfits "einen Blick zu riskieren". Sportlich wurde ohnehin weniger angegriffen als flirttechnisch. Gerade Kandidatin Jennifer "crashte" mal wieder das Vier-Augen-Gespräch zwischen Andrej und einer Konkurrentin, in diesem Fall Nadine.

Der Bachelor wird "klargemacht"

Dieses schlitzohrige Offensiv-Verhalten brachte der 25-Jährigen umgehend den Ärger der auf dem Court schmollenden Damen ein – aber eben auch das Einzeldate, das zum ersten Kuss und damit zu noch mehr Aufregung führte. Candlelight-Dinner, fließender Wein, Couch-Kuscheleien, tiefe Blicke, denen Andrej noch ausweichen wollte – und schon war es geschehen. "Am Ende des Tages hat sie mich jetzt klargemacht. Den Schuh werde ich mir wohl anziehen müssen", lachte Andrej im Nachgang beim Interview mit den Kameras. Auch eine Rose nahm Jennifer zurück in die Villa.

Bilderstrecke zum Thema Die 50 größten TV-Hits Deutschlands seit 2000 Auf welchem Sender lief das beliebteste deutsche TV-Format des neuen Jahrtausends? Wie heißen die größten Hits der Privatsender? Und welche Sendungen halten sich bis heute wacker im deutschen Fernsehen. Von ikonischen bis längst vergessenen TV-Sensationen.



Beim Bachata-Tanz hatten danach auch andere Damen weitere Chancen, dem Bachelor nahezukommen. Statt die Kunst des karibischen Tanzes zu würdigen, wurde dieser aber von den liebessuchenden Frauen auf einen "Sex-Tanz" reduziert, zu dem der "untere Bereich" des Körpers "ein bisschen hin- und hergerieben wird", wie die Kölnerin Stefanie feststellte. Weniger ausgelassen war weiterhin Kandidatin Nadine, nachdem Jennifer beim Basketball-Date dazwischengefunkt hatte. Also wurde in der Villa geätzt, mit der Widersacherin gestritten und sich schließlich auch mit dem Bachelor ausgesprochen.

Als der Alkohol in der Nacht der Rosen dann nochmal großzügig eingeschenkt wurde, wurden auch die Krallen wieder ausgefahren, was natürlich Jennifer am Ärgsten abbekam. Man könne ihre Fresse nicht mehr sehen oder ihr ginge es nur darum, einen Mann wie Andrej zu besitzen und nicht um Liebe, waren die Vorwürfe, die sie sich gefallen lassen musste. Doch allein Jennifer war mit einer Rose bereits sicher in der Entscheidungszeremonie.

Zwei Damen mussten die Show am Ende wieder verlassen. Diese hießen Kimberley und Sina. Letztere hatte von der Produktion in der vergangenen Folge die unangenehme Aufgabe erhalten, ein Spa-Date des Bachelors zu crashen, was in einem recht unglücklichen Einstand geendet war. Das Drama kann sich von nun an nur steigern, denn bereits die Vorschau verriet, dass der Bachelor in der kommenden Ausgabe wieder kuschelt, küsst und Nächte verbringt – und zwar mit drei verschiedenen Frauen.

Timo Nöthling