Der Bachelor: "Wasser-Panne" mit der Ex-Miss-Nürnberg

Täglich grüßt das Murmeltier in Miami - Janina Weschta sticht besonders hervor - vor 2 Stunden

MIAMI/NÜRNBERG - Die erste Frau verbringt mit dem Bachelor eine Nacht. Ex-Miss-Nürnberg Janina Weschta dachte schon ans Aufhören. Doch der Bachelor räumt ihre Zweifel im Einzeldate aus dem Weg. Blondinen bevorzugt?

Ex-Miss-Nürnberg Janina aus Bayern hat eines der Einzeldates mit Daniel ergattert und genießt die Zeit mit ihm allein. Was sie nicht weiß: Zwei weitere Kandidatinnen erleben genau das gleiche Date mit dem Bachelor. © MG RTL D



Der Bachelor will wissen, wie die Kandidatinnen ticken. Er nutzt den Tag in Miami für ein und dasselbe Date mit drei Frauen nacheinander. In diesem Speed-Dating erhofft er sich den direkten Vergleich. Eine der Frauen ist die Ex-Miss-Nürnberg, Janina Weschta. Sie weiß aber nicht, dass der Bachelor mit zwei weiteren Kandidatinnen das gleiche Date abzieht und hierfür kleine Experimente inszeniert wurden, um die Reaktionen der Kandidatinnen zu testen. Wie schneidet sie ab?

Als die Kellnerin Daniel Völz beim Essen Wasser über seine Hose schüttet und ihn danach abtupft, ist das der 24-jährigen Janina schon ein Dorn im Auge, wie die Blondine in ihrem roten Sommerkleid verrät. Doch schnell fängt sie sich wieder und stößt mit ihm an: "Auf die Wasserpanne", sagt die Bayerin.

Janina Weschta wollte aufhören

In der Zweisamkeit gesteht die Single-Frau ihre Zweifel. Sie spielte mit dem Gedanken, abzubrechen und nach Hause zu fahren. Der Bachelor entgegnet ihr: "Du solltest auf jeden Fall weitermachen." Aus einer Pool-Planscherei wurde allerdings nichts. Und obwohl sie ihren Bikini vergessen hatte, hat sie dem Bachelor den Kopf verdreht - als Einzige bekommt sie vor der Nacht der Rosen eine Rose.

Supermarkt-Dinner anstatt Strand-Spaziergang

Groß, schlank, sportlich, schöne Augen - und blond? Ist das der Frauentyp, auf den der Bachelor steht? Zumindest Ex-Miss-Nürnberg Janina passt ins Schema. Wie gut, dass sich nach den drei Einzeldates ein romantisches Supermarkt-Dinner mit der nächsten Blondine Carina anbahnt. Zu viele Strandspaziergänge überfordern irgendwann jeden Zuschauer mit Fernweh auf der Couch.

Der Bachelor schiebt den Einkaufswagen

Und das gab es noch nie: Der Bachelor schiebt den Einkaufswagen durch einen Supermarkt und rollt mit Kandidatin Carina im Arm zwischen Ravioli und Spaghetti durch die Regalreihen - er im schwarzen Anzug, sie im roten Abendkleid. Ein Hauch Alltag im Jetset-Leben kommt dennoch nicht auf. Der rote Teppich ist vor dem Supermarkt ausgerollt, Daniel Völz hat die Einkaufsliste schon im Kopf: Wein und vor allem blutige Steaks möchte er haben - dass er auf Frischfleisch und junges Gemüse steht, war ja eigentlich klar. Wie passend, dass später in der Sendung die typischen Knack-Po-Bikini-Szenen nicht ausbleiben. Mit Carina verbringt er die Nacht.

Stefanie Roth