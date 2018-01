Der Bachelor wird schlüpfrig: Ex-Miss-Nürnberg bleibt brav

Der Zickenterror nimmt weiter zu - Janina Weschta lässt sich darauf nicht ein - vor 1 Stunde

NÜRNBERG/MIAMI - Die Lästerattacken in der Bachelor-Villa werden schärfer, aber die schöne Ex-Miss-Nürnberg Janina Weschta hält sich auch in der dritten Folge von "Der Bachelor" vornehm zurück. Ob diese Taktik am Ende aufgeht?

Die Ex-Miss-Nürnberg Janina Weschta (rechts) hält sich dezent im Hintergrund und fährt mit dieser Taktik bis jetzt ganz gut. Bei den Lästerattacken in der Bachelor-Villa kann sie nur mit der Stirn runzeln... © MG RTL D



Zurück in die 90er-Jahre: Die blonde Janina Weschta, vielen als Ex-Miss-Nürnberg bekannt, darf in der dritten Folgen von "Der Bachelor" auf dem Gruppendate mit vier weiteren Kandidatinnen die Rollschuhe schnüren. Brav schlittert sie über die Bahn. Und brav steht sie zusammen mit den anderen Mädchen in der kleinen Plauder-Runde mit Daniel Völz. Zu brav, zu anständig, zu langweilig?

Der Bachelor fragt nach dem ersten Kuss und nach dem ersten Mal. Janina fragt als Einzige lieber zurück als selbst lange zu erzählen. So kommen schnell die Fakten ans Licht: Bei seinem ersten Kuss war der Bachelor 14. Wie alt Janina wohl war, scheint niemanden zu interessieren – vor allem nicht, als ihre Konkurrentinnen pikante Details über ihren ersten Sex ausplaudern.

Denkt Janina schon an die Familienplanung?

Auch mit dem auffälligen gelben Haarband und dem neonfarbenen Bolero um die Hüften kommt Janina Weschta nicht zu Wort. Die Bayerin hakt wieder höflich nach, als es ums Thema Familie geht: "Du hast aber keine Kinder, Daniel?" - Schrecksekunde. Nein! Der Bachelor ist so kinderlos wie manche Bewerberinnen kopflos ihren Konkurrentinnen Schimpfworte um die Ohren schleudern. Anders ist da Janina: Sie hält sich selbst nach dem Gruppendate in der Villa zurück, greift lieber einmal in die Candy-Box und lässt die Konkurrentinnen über Einzelheiten aus dem Date erzählen.

Wer süß ist, ist die größte Bitch von allen

Trotzdem verrät sie allein vor der Kamera, dass sie sich Daniel Völz als Papa sehr gut vorstellen könne – wird sie ihn am Ende erobern und sogar an eine Familie mit ihm denken? Die blonde Svenja scheint den Bachelor allerdings mehr zu interessieren - sie ist eine der fünf Frauen, die er allein datet und sogar küsst. Bestätigt das die Weisheit einer Bachelor-Kandidatin? "Wer am süßesten verliebt tut, ist die allergrößte Bitch im Haus."

Zurückhaltung zahlt sich am Ende aus

Janina fällt nicht weiter auf. Auch nicht als Baywatch-Babe im roten Bikini. Die längste Beziehung von ihr hielt länger als fünf Jahre. Ihr Motto: "Blicke sagen mehr als tausend Worte." Vielleicht hat die Kamera noch nicht alle Blickwechsel eingefangen. Auch wenn Janina dem Bachelor noch nicht so nahe gekommen ist, hofft sie auf eine Rose - und bekommt diese auch. Im dezenten nudefarbenen Cocktailkleid hat sie es trotzdem geschafft, dass er sie nicht vergisst. Janina Weschta hat nun schon die dritte Rose - wie groß wird ihr Strauß am Ende?

Stefanie Roth