Die Chemie fehlte: Fränkin Luisa steigt beim "Bachelor" aus

22-Jährige verabschiedet sich nach drei Folgen freiwillig aus der Reality-Show

FORCHHEIM - Eine tränenreiche dritte Folge sahen Zuschauer von "Der Bachelor" am Mittwochabend. Heimweh und Abgänge machten den Damen zu schaffen, aber auch die ersten Gefühle kamen bei den Kandidatinnen auf. In mehrerlei Hinsicht endete die Episode überraschend.

Luisa aus Forchheim verzichtete in Folge drei von "Der Bachelor" freiwillig auf eine Rose. Weil andere Kandidatinnen schon mehr Gefühle für Andrej Mangold entwickelt hatte, stieg die Fränkin aus der Show aus. © MG RTL D



Dieser neue Bachelor hat es einfach drauf, darüber waren sich während der Folge in der Vorwoche kurzzeitig alle einig. Zumindest frohlockte das Netz, als Rosenkavalier Andrej ein twerkendes Ex-Playmate im Gespräch brutal auflaufen ließ, weil diese eine Konkurrentin als "Bauer" tituliert hatte. Doch schnell verlor der Ex-Basketballprofi seinen Ehrenmann-Status danach wieder bei der Netzgemeinde, als er der gleichen Kandidatin wenige Minuten später eine Rose anbot. Das ließ nur zwei Schlüsse zu: Entweder der neue Bachelor hat einen miserablen Frauengeschmack oder die Produktionsfirma zieht hinter den Kulissen doch stärker die Fäden als viele wahrhaben wollen und drängte Andrej deshalb zu der unpopulären Entscheidung, um den Drama-Faktor hochzuhalten.

Sei’s drum, zumindest Franken konnten am Ende aufatmen, insofern sie sich wirklich um die Schicksale der Realityshow-Protagonisten scheren. Luisa aus Forchheim kam jedenfalls erneut eine Runde weiter. Damit durfte sie sich noch immer als eine von 13 verbliebenen Frauen Chancen ausrechnen, im Bachelor die große Liebe zu finden, obwohl längere Gespräche zwischen der 22-Jährigen und dem Junggesellen bis dahin noch nicht zu Stande gekommen waren. Die Dame aus der Region musste sich in Woche drei also ranhalten.

Viele Tränen fließen in Woche drei

Das stellte sich jedoch als außerordentlich schwer heraus, denn für die kurze Zeit, die die jungen Frauen mit dem Bachelor verbrachten, waren schon überraschend viele Gefühle im Spiel. Dass in Episode drei kein Auge trocken blieb, spielt keinesfalls auf ausgelassene Party-Nächte oder Traum-Dates unter der prallen Sonne Mexikos an, sondern auf viele Tränen, die bei mehreren Teilnehmerinnen vergossen wurden. Schon in Folge drei wurde es also so richtig emotional, was entweder darauf hindeutet, dass Andrej wirklich der Traummann ist, den RTL im Grunde jede Staffel verspricht oder dass seine möglichen Herzdamen einfach ungemein viel in den Wettbewerb investieren, vor der Nation als die attraktivste unter 20 Frauen dazustehen.

Verschiedene Gruppendates sollten auch diesmal wieder die Herzen der Damen höher schlagen lassen. Fünf Liebessuchende nahm Andrej zunächst zum Pferde-Ausritt am Strand Mexikos mit. "Für das geheimnisvolle Gruppendate hat sich der Bachelor etwas ganz Besonderes einfallen lassen", kündigte die tiefe Kommentatoren-Stimme aus dem Off an. Ja ne, ist klar. Vor allem als ganz besonders blöder Einfall stellte sich dieses Date kurze Zeit später heraus, weil sich drei der fünf Frauen wenig begeistert, teilweise sogar ängstlich vor den Reittieren zeigten.

Forchheimerin leidet unter Heimweh

In diesem Rahmen pickte sich Andrej später die vergangene Folge hinzugestoßene Brasilianerin Nathalia aus der Gruppe heraus, der er aufgrund ihrer Herkunft direkt ein großes Temperament unterstellte und dabei plötzlich in einen gestelzten italienischen Akzent umstieg. Ein Glück, dass sanfte Gitarrenklänge im Hintergrund noch jede so unangenehme Unterhaltung irgendwie glattbügeln und die Illusion von zwischenmenschlicher Chemie vermitteln können. Vielleicht hätte ein Live-Stream zum Strand den gefrusteten Frauen in der Villa Trost gespendet. Gerade der schönen Forchheimerin Luisa machte das Heimweh nämlich zu schaffen, als sie mit einer Schüssel Frühstücksflocken ihre Zeit im Luxus-Anwesen absaß.

Vom Bachelor bekam Luisa dann aber weiter nicht besonders viel zu sehen. Während eine Kandidatin mit Andrej Jung-Schildkröten im Meer aussetzen durfte, ging es für ein zweites Einzeldate mit einer weiteren Dame ins Spa. Doch eine Fußmassage, eine Gesichtsmaske und ein lauschiges Bademantelgespräch mit anschließender Kuscheleinheit später, war es wieder an der Zeit, Zwietracht zu säen. Also zerstörte just in diesem Moment eine neue Kandidatin die traute Zweisamkeit, nur um von Andrej direkt vor die Hotelzimmertür gesetzt zu werden. Hätte der doch gewusst, was die 28-jährige Sina für eine Spaßkanone ist. In ihrem Vorstellungsvideo gab sie gleich einen Knaller zum Besten: "Was macht eine Bombe im Bordell? - Puff!". Autsch.

Kein Date, keine Verbindung - Luisa geht freiwillig

Kurze Zeit später hatte Luisa endlich eine weitere Chance auf ein Date mit dem Bachelor, der in der Villa aufschlug und die sechs Ladys zu einem Segeltörn einlud, die als erste mit fertig gepacktem Badekorb vor ihm erschienen. Die fitte Fränkin gehörte wieder nicht zu den Glücklichen. Über alle Dates kamen diesmal tatsächlich auch anständige Gespräche zu Stande, es wurde sich abgetastet und nähergekommen. Und ehe man sich versah, stand die Nacht der Rosen vor der Tür. Luisa kennzeichnete dabei eine der wenigen Damen, die mit dem Bachelor noch so gut wie kein ernstes Wort wechseln konnte.

Die sichtlich unglückliche Forchheimerin suchte daraufhin das Gespräch mit Andrej und sprach ihre Zweifel gegenüber ihrer Teilnahme am Format aus. "Ich habe gemerkt, wie wichtig du schon für manche hier bist und dass das bei mir nicht so ist. Ich möchte nicht, dass jemand Falsches für mich gehen muss", äußerte die 22-Jährige gegenüber Andrej. Luisas Entscheidung, das Bachelor-Abenteuer abzubrechen, nimmt der Single-Mann enttäuscht zur Kenntnis, zumal sich am gleichen Abend bereits Kandidatin Nathalie freiwillig aus dem Format verabschiedet hatte.

Für Luisa Haimann geht es damit wieder in die fränkische Heimat, zurück zu Freunden und Familie, die ihr in Mexiko so fehlten. Obwohl gerade Mitstreiterin Jade aufgrund ihres Abgangs in Tränen ausbrach, kann Luisa mit erhobenem Haupt das Format verlassen. "Es hat für mich nicht gestimmt. Das habe ich gerade in der letzten Woche gemerkt. Ich habe viel nachgedacht und das war nun meine Entscheidung", war das Letzte, was Zuschauer von Luisa hörten. So endete die Ausgabe überraschend, denn statt dem üblichen Zittern um eine Rose Andrejs verschenkte dieser Rosen an alle Damen, die nicht vorzeitig vor ihm Reißaus nahmen.

Timo Nöthling