Die "Löwen" sind wieder los: In der fünften Staffel der Gründershow sitzen Carsten Maschmeyer (von links), Judith Williams, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl, Georg Kofler und Ralf Dümmel in der Jury. Welche Gründer die Investoren in der ersten Folge von ihrer Idee überzeugen konnten, sehen Sie in den folgenden Bildern. © MG RTL D / Bernd-Michael Maurer