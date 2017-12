Diese "Promis" ziehen offenbar ins Dschungelcamp

KÖLN - Der ehemalige Bundesligaprofi Ansgar Brinkmann (48) zieht einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge im Januar ins RTL-Dschungelcamp. Damit ist er in bester fränkischer Gesellschaft.

Natascha Ochsenknecht, Tatjana Gsell, Sydney Youngblood und Daniele Negroni zieht es in den Dschungel. © dpa



Der Ex-Fußballer Brinkmann, der lange Zeit für Arminia Bielefeld spielte, war während seiner Karriere für seine launigen Sprüche und Eskapaden bekannt. Auch Sänger Sydney Youngblood (57, "If Only I Could") und Schauspielerin Sandra Steffl (47, "Rossini") hätten ihre Zusage für die Show gegeben. Ein RTL-Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren.

Die neue Staffel des erfolgreichen Reality-Formats "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" startet Mitte Januar. Zuvor hatte die Bild weitere Namen von Kandidaten genannt, darunter die Nürnberg bestens bekannte Societylady Tatjana Gsell (46), DSDS-Sänger Daniele Negroni (22), Transgender-Model Giuliana Farfalla und Ex-Model Natascha Ochsenknecht (53). Auch zu diesen Namen gibt der Privatsender mit Sitz in Köln wie gewohnt keinen Kommentar ab.

Außerdem sollen Schlagersängerin Tina York, Bachelor-Kandidatin Kattia Vides, der von "Hot oder Schrott - Die Allestester" bekannte Unterfranke Matthias Mangiapane, die Katzenberger-Schwester Jenny Frankhauser und Musiker David Friedrich teilnehmen

Ein paar Instagram-Impressionen zu den KandidatInnen:

